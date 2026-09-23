Guatemala jugará la Copa Mundial y Festival Sub-15 de FIFA

La Selección Nacional de Guatemala Sub-15, que dirige el guatemalteco Edgar Cotto, se alista para participar en la histórica edición inaugural de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA 2026, evento que se disputará del 22 al 30 de octubre del presente año en Azerbaiyán. Serán más de tres mil jugadores, entrenadores y árbitros que se darán cita en Bakú.
El seleccionado nacional de Guatemala, dirigido por el director técnico Edgar Cotto, trabaja desde hace varios meses con jugadores nacidos en los años 2011 y 2012, con el objetivo de llegar al máximo nivel de preparación y competir bajo los estándares que exige la competencia.
El evento en su edición inaugural será una cita que la FIFA tiene intención de convertir en fecha fija del calendario internacional. El torneo se disputará con un innovador formato de 8 contra 8, con dos periodos de 20 minutos cada uno, a fin de maximizar el desarrollo de los jugadores y su participación en partidos.
El grupo de Guatemala
El torneo contempla 24 grupos de 6 selecciones cada uno, el combinado nacional integra el grupo P junto a las selecciones de Samoa Americana, Canadá, Guinea, Honduras y Singapur.
El Complejo Deportivo Hovsan, construido expresamente para la ocasión en Bakú, la capital de Azerbaiyán, acogerá la mayoría de los partidos de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA 2026, mientras que las finales de cada categoría se celebrarán en el Crystal Hall de la ciudad.
Formato de competencia
- La competición contará con un innovador formato de 8 contra 8, con dos tiempos de 20 minutos cada uno
- Se disputarán cerca de mil partidos, y la infraestructura del torneo permitirá que se jueguen 20 encuentros simultáneos en varios campos, cada uno de los cuales acogerá hasta 10 partidos al día
- Dimensiones del terreno de juego: 68 x 47 mts, con porterías de tamaño reglamentario (7.32 x 2.44 m)
- El torneo comprende dos fases de rendimiento: la primera una fase de grupos donde cada país disputará entre 4 o 5 juegos en formato de liguilla, los resultados determinaran las posiciones y nivel de cada selección para una segunda ronda de seis niveles diferentes
- La segunda ronda los primeros lugares disputaran el nivel A, los segundos lugares en el nivel B y sucesivamente, el ganador del nivel A será el campeón de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA 2026
Está previsto que la segunda edición, en 2027, cuente con equipos femeninos, ya a partir de 2028 se prevé que se invite a todas las federaciones miembro a participar con sus equipos masculinos y femeninos sub-15 en dos competiciones distintas.