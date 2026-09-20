 Selección Nacional acumula otro amistoso sin poder ganar
Deportes

Selección Nacional acumula otro amistoso sin poder ganar

Previo a su viaje a Jamaica, la Selección de Guatemala se midió a Municipal en el estadio El Trébol.

Compartir:
Acción de juego en el amistosos Municipal vs. Guatemala
Acción de juego en el amistosos Municipal vs. Guatemala / FOTO: @Rojos_Municipal
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

La Selección Nacional de Guatemala, que dirige el técnico mexicano Luis Fernando Tena, sigue en racha negativa respecto a triunfos en duelos amistosos durante este año 2026. La "Bicolor" logró un empate ante Municipal en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol previo a su viaje a Kingston, Jamaica, donde el próximo viernes tendrá su debut ante los locales por la fecha 1 de la Nations League 2026-2027 (Liga A, grupo B).

Bajo una intensa lluvia, Municipal, que pidió la reprogramación de su partido de Liga Nacional ante Antigua G. F. C. (se jugaría sábado a las 19:00 horas en el estadio Pensativo), recibió en El Trébol a la Selección Nacional en un duelo amistoso a puerta cerrada.

De dicho encuentro, sin acceso a la prensa, la información fue muy limitada. No hay registros de alineaciones, ni variantes. Lo único que se sabe es, de acuerdo a lo informado por Municipal, el partido se dividió en tres tiempos (normalmente se hacen de 30 minutos) y el marcador terminó 1-1. Por Municipal anotó Rudy Barrientos y por la Selección Nacional Jonathan Franco.

De acuerdo a las imágenes publicadas por los "Rojos" en sus redes sociales, se aprecia que el equipo usó a su cuadro base, el mismo que utiliza en Liga Nacional, ya que se le vio en actividad a Braulio Linares, Pedro Altán, Cristian Hernández, entre otros jugadores que mantienen la titularidad en el cuadro de Mario Acevedo.

Por su parte, de la Selección Nacional de Guatemala no hay registro del equipo que usó Luis Fernando Tena. Solo es de recordar que Municipal y Antigua son los clubes con más aportaciones a la "Bicolor". En el caso de los capitalinos tienen un total de siete jugadores (Kenderson Navarro, Nicolás Samayoa, José Morales, Carlos Estrada, Jonathan Franco, Rudy Muñoz y César Calderón) y en el caso de los antigüeños son cuatro (Luis Morán, José Rosales, Oscar Castellanos y William Fajardo).

La Selección Nacional no ha ganado en el 2026

La noticia preocupante para la Selección de Luis Fernando Tena es que pese a ser un amistoso informal, tampoco logró ganar ese compromiso, y se suma a la lista de los duelos que la "Bicolor" no ha podido ganar durante este 2026.

Desde enero del presente año, cuando Guatemala se midió a Canadá, la "Azul y Blanco" no ha ganado un amistoso. Posteriormente se perdieron duelos ante Argelia, República Checa y Ecuador. Más el empate ante Municipal de anoche.

  • 17 de enero de 2026: Canadá 1-0 Guatemala con gol de Jacen Russell-Rowe
  • 27 de marzo de 2026: Argelia 7-0 Guatemala con goles de Amine Gouiri (doblete), Riyad Mahrez, Achref Abada, Houssem Aouar, Farès Ghedjemis y Nadhir Benbouali
  • 04 de junio de 2026: República Checa 3-1 Guatemala con goles de Patrik Schick, Tomáš Chorý y Denis Višinský / William Fajardo
  • 07 de junio de 2026: Ecuador 3-0 Guatemala con goles de Jordy Caicedo, Nilson Angulo y Pervis Estupiñán.  
  • 19 de septiembre: Municipal 1-1 Guatemala: Rudy Barrientos / Jonathan Franco   

La delegación de la Selección Nacional de Guatemala viajará en las próximas horas hacia Miami, para posteriormente dirigirse a suelo jamaicano donde el viernes a las 18:00 horas se medirá a Jamaica en el primer duelo de la fecha FIFA de septiembre, ya que el lunes 28 jugará en El Trébol ante El Salvador.  

Selección Nacional comparte con aficionados en el CAR

Los aficionados de la Selección Nacional participaron en un Fan Fest en el CAR, donde pudieron compartir con jugadores previo a los próximos partidos internacionales.

En Portada

Queda integrada la nómina de seis candidatos para la CGCt
Nacionales

Queda integrada la nómina de seis candidatos para la CGC

01:06 PM, Sep 20
Las guerras en Medio Oriente y Ucrania elevan el petróleo y amenazan a la economía mundialt
Internacionales

Las guerras en Medio Oriente y Ucrania elevan el petróleo y amenazan a la economía mundial

11:25 AM, Sep 20
Celebran feria de salud enfocada en la prevención del cáncert
Nacionales

Celebran feria de salud enfocada en la prevención del cáncer

11:13 AM, Sep 20
Mourinho explota en conferencia de prensa tras el Derbit
Deportes

Mourinho explota en conferencia de prensa tras el Derbi

10:52 AM, Sep 20
¡VIDEO! Alejandra Guzmán: se le zafa la cadera en pleno showt
Farándula

¡VIDEO! Alejandra Guzmán: se le zafa la cadera en pleno show

08:50 AM, Sep 20

Temas

GuatemalaFútbolFutbol Guatemalteco#liganacionalPNCLiga NacionalReal Madridredes socialesEstados UnidosEE.UU.Seguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar