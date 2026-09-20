Selección Nacional acumula otro amistoso sin poder ganar

La Selección Nacional de Guatemala, que dirige el técnico mexicano Luis Fernando Tena, sigue en racha negativa respecto a triunfos en duelos amistosos durante este año 2026. La "Bicolor" logró un empate ante Municipal en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol previo a su viaje a Kingston, Jamaica, donde el próximo viernes tendrá su debut ante los locales por la fecha 1 de la Nations League 2026-2027 (Liga A, grupo B).
Bajo una intensa lluvia, Municipal, que pidió la reprogramación de su partido de Liga Nacional ante Antigua G. F. C. (se jugaría sábado a las 19:00 horas en el estadio Pensativo), recibió en El Trébol a la Selección Nacional en un duelo amistoso a puerta cerrada.
De dicho encuentro, sin acceso a la prensa, la información fue muy limitada. No hay registros de alineaciones, ni variantes. Lo único que se sabe es, de acuerdo a lo informado por Municipal, el partido se dividió en tres tiempos (normalmente se hacen de 30 minutos) y el marcador terminó 1-1. Por Municipal anotó Rudy Barrientos y por la Selección Nacional Jonathan Franco.
De acuerdo a las imágenes publicadas por los "Rojos" en sus redes sociales, se aprecia que el equipo usó a su cuadro base, el mismo que utiliza en Liga Nacional, ya que se le vio en actividad a Braulio Linares, Pedro Altán, Cristian Hernández, entre otros jugadores que mantienen la titularidad en el cuadro de Mario Acevedo.
Por su parte, de la Selección Nacional de Guatemala no hay registro del equipo que usó Luis Fernando Tena. Solo es de recordar que Municipal y Antigua son los clubes con más aportaciones a la "Bicolor". En el caso de los capitalinos tienen un total de siete jugadores (Kenderson Navarro, Nicolás Samayoa, José Morales, Carlos Estrada, Jonathan Franco, Rudy Muñoz y César Calderón) y en el caso de los antigüeños son cuatro (Luis Morán, José Rosales, Oscar Castellanos y William Fajardo).
La Selección Nacional no ha ganado en el 2026
La noticia preocupante para la Selección de Luis Fernando Tena es que pese a ser un amistoso informal, tampoco logró ganar ese compromiso, y se suma a la lista de los duelos que la "Bicolor" no ha podido ganar durante este 2026.
Desde enero del presente año, cuando Guatemala se midió a Canadá, la "Azul y Blanco" no ha ganado un amistoso. Posteriormente se perdieron duelos ante Argelia, República Checa y Ecuador. Más el empate ante Municipal de anoche.
- 17 de enero de 2026: Canadá 1-0 Guatemala con gol de Jacen Russell-Rowe
- 27 de marzo de 2026: Argelia 7-0 Guatemala con goles de Amine Gouiri (doblete), Riyad Mahrez, Achref Abada, Houssem Aouar, Farès Ghedjemis y Nadhir Benbouali
- 04 de junio de 2026: República Checa 3-1 Guatemala con goles de Patrik Schick, Tomáš Chorý y Denis Višinský / William Fajardo
- 07 de junio de 2026: Ecuador 3-0 Guatemala con goles de Jordy Caicedo, Nilson Angulo y Pervis Estupiñán.
- 19 de septiembre: Municipal 1-1 Guatemala: Rudy Barrientos / Jonathan Franco
La delegación de la Selección Nacional de Guatemala viajará en las próximas horas hacia Miami, para posteriormente dirigirse a suelo jamaicano donde el viernes a las 18:00 horas se medirá a Jamaica en el primer duelo de la fecha FIFA de septiembre, ya que el lunes 28 jugará en El Trébol ante El Salvador.