Yolanda Andrade regresa a la TV con un emotivo anuncio

Yolanda Andrade regresó a la televisión después de varias ausencias relacionadas con su estado de salud y su aparición en Montse & Joe estuvo marcada por un momento especialmente emotivo. La conductora compartió nuevamente el foro con Montserrat Oliver y Roxana Castellanos, sus amigas y compañeras, con quienes mantuvo una conversación que pasó del humor a la preocupación.
Durante la emisión, Andrade recordó algunas de las polémicas que protagonizó en redes sociales mientras permaneció alejada de las cámaras. Sin embargo, el tono cambió cuando comenzó a hablar sobre la situación que enfrenta actualmente.
"Bueno, estoy enferma y me voy a morir", expresó la presentadora, una frase que provocó una reacción inmediata de sus compañeras. Montserrat Oliver respondió ante la declaración de su amiga intentando quitar tensión al momento y le recordó que la muerte forma parte de la vida: "Todos nos vamos a morir".
Roxana Castellanos también permaneció junto a ellas durante esta conversación, en la que nuevamente quedó de manifiesto la cercanía que existe entre las tres. El regreso de Yolanda Andrade a Montse & Joe ocurre después de un periodo en el que su presencia en televisión ha sido intermitente. La conductora ha hablado públicamente sobre los problemas de salud que enfrenta y cómo estos han modificado su rutina.
Más de Yolanda Andrade
En 2025, Andrade hizo público que fue diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA). Además, ha enfrentado otros padecimientos y desde 2023 también ha hablado sobre las consecuencias de un aneurisma cerebral. Durante los últimos meses, la presentadora ha compartido con sus seguidores distintos momentos de su proceso, incluyendo episodios de dolor, cansancio y dificultades físicas.
En julio de 2026, por ejemplo, relató una recaída en la que experimentó fuertes dolores en el cuerpo y la cabeza. Pese a las dificultades, Yolanda Andrade ha mantenido su vínculo con la televisión y ha señalado que disfruta continuar trabajando mientras sus condiciones físicas se lo permitan.
En una declaración anterior explicó que acudir al programa le produce felicidad, aunque también reconoció que se cansa con facilidad.