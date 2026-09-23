 Bomba Intensa: La Fragancia Glamourosa de Carolina Herrera
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La Bomba Intensa: la fragancia de Carolina Herrera que eleva la espontaneidad y el glamour

Carolina Herrera lanza una fragancia floral ambarada, creada por tres maestros perfumistas, que redefine la intensidad femenina con un frasco vibrante.

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La Bomba Intensa: la fragancia de Carolina Herrera que eleva la espontaneidad y el glamour, Cortesía
La Bomba Intensa: la fragancia de Carolina Herrera que eleva la espontaneidad y el glamour / FOTO: Cortesía
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Carolina Herrera presenta su más reciente creación olfativa, La Bomba Intensa, una fragancia diseñada para elevar la espontaneidad, la emoción y el glamour sin complejos. Esta nueva propuesta se erige como una audaz reinterpretación de la icónica La Bomba, prometiendo una experiencia sensorial más profunda, vibrante y memorable para quienes la elijan.

La Bomba Intensa se distingue por su carácter floral ambarado afrutado, capturando la esencia de vivir cada momento con máxima intensidad. Es una invitación a sentir más fuerte, más profundo y con un brillo inigualable, marcando una declaración olfativa que se niega a pasar desapercibida en cualquier escenario.

Una estela inconfundible

El frasco, con su distintiva forma de mariposa, ha sido reinventado para esta edición intensa, luciendo ahora un profundo y cautivador tono rojo frambuesa. Esta elección cromática no solo evoca pasión y audacia, sino que también anticipa la riqueza aromática que guarda en su interior. La fragancia se abre con una deslumbrante explosión de jugosas bayas silvestres, que dan paso a la exuberante riqueza floral de la orquídea venezolana, para finalmente dejar una estela cálida y dramática de ámbar rojo. Es un perfume que, aunque juguetón en su espíritu, nunca subestima su impacto.

Carolina Herrera concibe La Bomba Intensa como una fragancia que eleva el volumen de la personalidad. Está especialmente creada para mujeres que se sienten atraídas por perfumes apasionados, expresivos y llenos de carácter, aquellas que buscan dejar una huella imborrable a su paso.

La Bomba Intensa trasciende la definición de un  perfume intenso. Se presenta como una actitud: dramática, emocional, expresiva y gloriosamente viva. Está creada para la mujer que ocupa su espacio con confianza, siente profundamente y convierte cada emoción en una declaración de intenciones, proyectando su personalidad con fuerza y autenticidad.

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La Bomba Intensa de Carolina Herrera - Cortesía

El viaje olfativo de La Bomba Intensa

El recorrido sensorial de esta fragancia comienza con jugosas bayas silvestres, que aportan un brillo adictivo y una intensa firma de frambuesa, evocando la frescura y la vitalidad de los frutos rojos. Este inicio vibrante prepara el camino para el corazón de la composición.

En el núcleo de La Bomba Intensa, la orquídea venezolana despliega una riqueza floral exuberante, sensual y opulenta. Esta nota central, característica de la casa Herrera, mantiene una energía vibrante que equilibra su opulencia con una chispa inconfundible, añadiendo profundidad y sofisticación al aroma.

Finalmente, el ámbar rojo envuelve la composición, aportando calidez, una profundidad envolvente y un final poderoso. Esta nota de fondo sella la fragancia con una estela duradera y memorable, consolidando su carácter intenso y dramático.

Los maestros detrás de la creación

La Bomba Intensa es el resultado del talento y la visión de los maestros perfumistas Christophe Raynaud, Louise Turner y Quentin Bisch. Juntos, han logrado amplificar la energía emocional de la fragancia original La Bomba, introduciendo al mismo tiempo una expresión olfativa completamente nueva. Esta nueva versión es más teatral, más apasionada y, como su nombre lo indica, significativamente más intensa, ofreciendo una experiencia olfativa renovada y cautivadora.

El espíritu audaz de la fragancia cobra vida a través de Vittoria Ceretti, la musa definitiva de La Bomba. Ella encarna la energía teatral y la audacia de la fragancia, complementada por los exuberantes looks de Carolina Herrera diseñados por Wes Gordon. Su estilo celebra la visibilidad, el movimiento y la autoexpresión, encapsulando el arte de ser vista y no simplemente observada, un concepto central en la filosofía de esta nueva creación.


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