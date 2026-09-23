 Gimnasia: Guatemala con 14 medallas en torneo en El Salvador
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Gimnasia: Guatemala con memorable actuación en el Campeonato Centroamericano y del Caribe

La delegación nacional de gimnasia artística ganó 14 medallas, donde destacó Jaycko Bourdet, con tres oros individuales y otra por equipos.

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Selección de Guatemala de gimnasia artística
Selección de Guatemala de gimnasia artística / FOTO: COG
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La Selección de Guatemala de gimnasia artística se consagró en el Campeonato Centroamericano y del Caribe UPAG Adulto El Salvador 2026 al conquistar 14 medallas: siete de oro, cinco de plata y dos de bronce. Durante la competencia destacó la actuación de Jaycko Bourdet, con tres preseas doradas individuales y otra por equipos.

La competencia se llevó a cabo del 14 al 20 de septiembre en las instalaciones del Complejo Polideportivo de Ciudad Merliot, El Salvador, y reunió a 196 atletas de países como Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y El Salvador.

Los gimnastas guatemaltecos dieron muestra de su gran nivel en los diferentes aparatos, además de conquistar la medalla de oro por equipos en la categoría masculina. A este resultado se sumó la presea dorada en el all around conseguida por Bourdet, modalidad en la que también destacó Mario Taperio con la medalla de plata.

De los seis aparatos en disputa, el equipo guatemalteco conquistó el oro en cinco. Jaycko Bourdet dominó las barras paralelas y la barra fija, Jorge Vega se coronó campeón en salto y obtuvo la medalla de plata en suelo. En caballo con arzones, Jefferson García consiguió el oro y Taperio lo hizo en anillas.

Taperio subió al podio al conquistar la plata en barras paralelas y consiguió el bronce en suelo y otro más en caballo con arzones. En salto, el guatemalteco Gabriel Paniagua obtuvo la medalla de plata y acompañó a Vega en el podio.

Actuación memorable de Guatemala 

Fue una actuación memorable de Guatemala que refleja el buen trabajo de preparación, fogueo y acompañamiento de la Selección Nacional de Gimnasia, que volvió a poner el nombre de Guatemala en alto.

La gimnasia de Guatemala participó recientemente en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, donde el experimentado Jorge Vega logró dos medallas de oro, una en suelo y otra en salto, mientras que Bourdet conquistó el bronce en el all around.

El Comité Olímpico Guatemalteco felicitó a los atletas Jaycko Bourdet, Jorge Vega, Mario Taperio, Gabriel Paniagua y Jefferson García, integrantes del Programa de Retención de Talento, "por su destacada actuación en el Campeonato Centroamericano y del Caribe UPAG Adulto El Salvador 2026".

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Selección de gimnasia artística durante el Campeonato Centroamericano y del Caribe UPAG Adulto El Salvador 2026 - COG

*Información COG.

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