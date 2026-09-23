Harvey Weinstein: Su camino hacia la sentencia

El caso de Harvey Weinstein se convirtió en uno de los procesos judiciales más mediáticos de los últimos años y terminó este 23 de septiembre de 2026 con una nueva condena en Nueva York. Sin embargo, llegar hasta este punto tomó más de seis años y estuvo marcado por numerosos giros en los tribunales.
Todo comenzó públicamente en 2017, cuando investigaciones periodísticas revelaron acusaciones de acoso y agresión sexual contra el poderoso productor de Hollywood. Más de 80 mujeres llegaron a denunciar distintos comportamientos, y el caso se convirtió en uno de los detonantes del movimiento #MeToo.
Cabe destacar que, en 2018, Weinstein fue detenido y acusado formalmente en Nueva York. El proceso llegó a juicio y, en marzo de 2020, un jurado lo declaró culpable de un delito sexual relacionado con Miriam Haley y de violación en tercer grado contra Jessica Mann. La sentencia fue de 23 años de prisión.
Pero cuatro años después, el caso dio un giro inesperado. En 2024, el máximo tribunal de Nueva York anuló la condena y ordenó repetir el juicio. Los jueces determinaron que Weinstein había sido perjudicado por la admisión de testimonios de otras mujeres cuyas acusaciones no formaban parte de los cargos que se estaban juzgando.
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El segundo juicio se realizó en 2025. Weinstein volvió a ser declarado culpable por el delito sexual contra Haley, mientras que fue absuelto de otro cargo relacionado con Kaja Sokola. El jurado, además, no logró alcanzar un acuerdo sobre la acusación de violación presentada por Mann.
Ese último cargo llegó a un tercer juicio en 2026, pero nuevamente el jurado quedó dividido y no pudo emitir un veredicto.
En mayo, los fiscales decidieron retirar la acusación en lugar de iniciar un cuarto proceso, después de que Mann expresara que no podía soportar volver a testificar. Con ese proceso fuera del camino, quedó pendiente únicamente la sentencia por la condena relacionada con Haley.