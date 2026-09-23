 La Isla Olvidada: La Película de DreamWorks Sobre Amistad
Farándula

La Isla Olvidada: la nueva película de DreamWorks que pondrá a prueba una amistad que parecía indestructible

Dos amigas emprenden una aventura en una isla mágica donde regresar a casa podría tener un precio inesperado: perder todos los recuerdos que construyeron juntas.

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La Isla Olvidada, La Isla Olvidada
La Isla Olvidada / FOTO: La Isla Olvidada
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La Isla Olvidada, la nueva película de DreamWorks Animation, llega con una historia que combina fantasía, comedia, aventura y mitología filipina.  La cinta sigue a dos mejores amigas que deberán enfrentarse a una situación extrema cuando descubren que volver a casa podría significar olvidar todo lo que han vivido juntas.

La historia gira alrededor de Jo y Raissa, amigas desde la escuela primaria que están a punto de cerrar una etapa importante de sus vidas después de graduarse de la preparatoria.  Mientras disfrutan su última noche juntas antes de comenzar caminos diferentes, encuentran un misterioso portal que las lleva hasta Nakali, una isla fantástica llena de criaturas mágicas inspiradas en el folclore filipino.

Lo que inicialmente parece una aventura extraordinaria rápidamente se convierte en un desafío contra el tiempo. Para regresar a casa, las protagonistas deberán entregar los recuerdos de su amistad.  Esto las obliga a buscar una alternativa mientras enfrentan la posibilidad de perder las experiencias que las han acompañado desde niñas.

Más allá de la fantasía, La Isla Olvidada aborda temas como la amistad, los cambios y el proceso de crecer.  La película plantea qué sucede cuando las personas que han sido fundamentales en nuestra vida comienzan a tomar caminos diferentes.

Más de La Isla Olvidada

La producción también destaca por su propuesta visual. DreamWorks combina animación generada por computadora, dibujos realizados a mano, elementos del manga y referencias al anime, además de una estética inspirada en los años noventa. La película está dirigida por Joel Crawford y Januel P. Mercado, mientras que Mark Swift participa como productor. Los tres trabajaron anteriormente en El gato con botas: El último deseo.

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En la versión original, H.E.R. presta su voz a Jo y Liza Soberano interpreta a Raissa. El reparto también incluye a Dave Franco, Jenny Slate, Manny Jacinto, Dolly de Leon, Jo Koy, Ronny Chieng y Lea Salonga. Para la versión doblada al español, Kenia Os y Esmeralda Soto dan voz a las protagonistas.

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