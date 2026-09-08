Finanzas restablece la función 'buscar un proveedor' en Guatecompras

El Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) dio a conocer este martes, 8 de septiembre, que fueron restablecidos los resultados de la función de "buscar un proveedor" en Guatecompras. Asimismo, anunció que se abrirá una ronda de diálogo con el fin de abordar las posibles modificaciones a este portal.
Por medio de un comunicado, la cartera explicó que el ajuste que se había aplicado en la referida opción del sistema se implementó con el propósito de alinear la búsqueda a la finalidad de contratación pública, así como evitar la exposición y consultad e información de personas sin vínculos con procesos.
Sin embargo, se indicó que luego de escuchar y valorar las observaciones, inquietudes y pronunciamientos recibidos, se consideró necesario profundizar en cuanto al alcance y las implicaciones de los ajustes que puedan aplicarse.
En ese sentido, la cartera del tesoro indicó que se tomó la decisión de restablecer, a partir de hoy, la consulta de "buscar un proveedor", con el alcance que se tenía antes del 21 de julio de 2026. Mientras tanto, se avanzará en socializar el ajuste con todos los sectores interesados. Asimismo, detalló que las mejoras implementadas el 1 de septiembre se mantendrán vigentes.