Sector empresarial rechaza modificaciones a plataforma Guatecompras

A través de un comunicado, el CACIF expresó su rechazo a las modificaciones implementadas en la plataforma Guatecompras, las cuales indicaron, representan un retroceso en las prácticas de gobierno abierto y comprometen los estándares de transparencia que deben regir la administración pública.
Según el CACIF, esas decisiones reducen las herramientas que permiten a la ciudadanía consultar, supervisar y fiscalizar las contrataciones del Estado.
"El acceso a la información pública y la rendición de cuentas son pilares esenciales de una administración responsable. Toda reforma normativa debe fortalecer y facilitar —nunca limitar— los mecanismos de control ciudadano que garantizan la integridad en el uso de los recursos públicos", aseguró el sector empresarial.