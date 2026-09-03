 Sector empresarial rechaza modificaciones a plataforma Guatecompras
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Sector empresarial rechaza modificaciones a plataforma Guatecompras

El CACIF consideró que los recientes cambios implementados representan un retroceso en las prácticas de gobierno abierto y comprometen estándares de transparencia.

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A través de un comunicado, el CACIF expresó su rechazo a las modificaciones implementadas en la plataforma Guatecompras, las cuales indicaron, representan un retroceso en las prácticas de gobierno abierto y comprometen los estándares de transparencia que deben regir la administración pública.

Según el CACIF, esas decisiones reducen las herramientas que permiten a la ciudadanía consultar, supervisar y fiscalizar las contrataciones del Estado.

"El acceso a la información pública y la rendición de cuentas son pilares esenciales de una administración responsable. Toda reforma normativa debe fortalecer y facilitar —nunca limitar— los mecanismos de control ciudadano que garantizan la integridad en el uso de los recursos públicos", aseguró el sector empresarial.

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