¿Cómo avanza el proceso de instalación del puente Bailey en ruta al Atlántico?

La instalación de un puente Bailey en el sector de Güijo, ubicado en el kilómetro 111 de la ruta al Atlántico (CA-9 Norte) en Usumatlán, Zacapa, avanza con el propósito de restablecer la conectividad y facilitar la movilidad en una de las vías más transitadas del oriente del país.
Actualmente, los equipos trabajan en el armado y fundición de las bases de concreto que sostendrán la estructura modular. Estas bases son esenciales ya que asegurarán la estabilidad y resistencia necesarias para soportar tanto el peso del puente como el de los vehículos que transitarán por la zona.
La intervención está a cargo del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), mediante la Dirección General de Caminos, como parte de las acciones para recuperar la conectividad vial en el área afectada.
Fase de instalación de bases
La etapa actual se centra en el refuerzo de las bases de concreto sobre las cuales se montará el puente Bailey. Al alcanzar las condiciones técnicas requeridas, se procederá con el ensamblaje de la estructura metálica, compuesta por secciones que pueden armarse directamente en el lugar.
Con la colocación del puente Bailey, la circulación y conectividad mejorarán progresivamente para familias, transportistas y demás usuarios que dependen de la CA-9 Norte para desplazarse entre comunidades, centros de trabajo y puntos comerciales, destacó la cartera de Comunicaciones.
Asimismo, la entidad señaló que las acciones buscan garantizar una solución segura y mantener activa la conexión vial en Zacapa, permitiendo que los habitantes vuelvan a movilizarse con mayor seguridad por este importante corredor vial.