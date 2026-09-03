 Trabajos para instalar puente Bailey en ruta al Atlántico
Nacionales

CIV prevé seis semanas de trabajos para habilitar puente Bailey en Zacapa

Los trabajos en la ruta al Atlántico incluyen la demolición del puente Güijo, dando paso a la colocación de una estructura modular Bailey para mejorar la movilidad.

Compartir:
El puente "Güijo", ubicado en el km 110 de la ruta al Atlántico, en Usumatlán, Zacapa, colapsó tras un accidente de tránsito que cobró vidas ocurrido en agosto de 2026., CIV
El puente "Güijo", ubicado en el km 110 de la ruta al Atlántico, en Usumatlán, Zacapa, colapsó tras un accidente de tránsito que cobró vidas ocurrido en agosto de 2026. / FOTO: CIV
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) avanza en la recuperación del puente Güijo, en el departamento de Zacapa, tras la emergencia ocurrida en el kilómetro 111 de la CA-9 Norte. Actualmente, el proyecto ha entrado en una nueva fase con la demolición y desmontaje de la antigua estructura, paso necesario para instalar un puente modular Bailey que permitirá restablecer la movilidad en este importante corredor vial.

Esta intervención beneficiará a transportistas, conductores, familias y comunidades del nororiente del país que dependen a diario de esta ruta. El CIV, a través de la Dirección General de Caminos, ejecuta el proceso para garantizar la circulación segura y eficiente en la zona.

La entidad recordó que , omo respuesta inmediata tras el incidente, la institución logró habilitar en menos de 10 días un paso provisional, asegurando así la conexión mientras se desarrollan los trabajos definitivos.

La ministra de Comunicaciones, Norma Zea, destacó el compromiso de los equipos técnicos y agradeció la colaboración de los propietarios de los terrenos donde se realizó la intervención, enfatizando que la coordinación permitió optimizar el espacio para restaurar el paso vehicular.

Comienza nueva fase

En paralelo a la habilitación del paso provisional, los equipos del CIV avanzan con la demolición de la losa del puente dañado, que era la superficie de circulación de los vehículos. El desmontaje de la estructura metálica y elementos afectados es crucial para preparar las bases donde será colocado el puente Bailey.

Según la planificación, el proceso requiere tres semanas para completar el desmontaje y la construcción de las bases, mientras que la instalación del puente provisional tomará otras tres semanas. Este puente Bailey funcionará como una solución temporal, mientras se planifican proyectos futuros de ampliación y modernización de la CA-9 Norte para responder a la creciente demanda vehicular.

En Portada

Amparo contra postuladora para Contralor busca dejar sin efecto tabla de gradaciónt
Nacionales

Amparo contra postuladora para Contralor busca dejar sin efecto tabla de gradación

08:21 AM, Sep 03
Accidente en ruta al Atlántico: Cabezal sale de la pista y queda volcadot
Nacionales

Accidente en ruta al Atlántico: Cabezal sale de la pista y queda volcado

09:21 AM, Sep 03
Ayudante de bus herido tras incidente armado en El Trébolt
Nacionales

Ayudante de bus herido tras incidente armado en El Trébol

10:11 AM, Sep 03
El retorno de migrantes a áreas rurales acentúa crisis por sequía en Guatemalat
Nacionales

El retorno de migrantes a áreas rurales acentúa crisis por sequía en Guatemala

09:04 AM, Sep 03
Luis Enrique cree que Fabián Ruiz y Dembélé merecen el Balón de Orot
Deportes

Luis Enrique cree que Fabián Ruiz y Dembélé merecen el Balón de Oro

08:51 AM, Sep 03

Temas

GuatemalaFútbolFutbol GuatemaltecoReal MadridPNCEstados UnidosEE.UU.redes socialesviralInsólitoCopa Centroamericana
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar