Trabajos para instalar puente Bailey en ruta al Atlántico

El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) avanza en la recuperación del puente Güijo, en el departamento de Zacapa, tras la emergencia ocurrida en el kilómetro 111 de la CA-9 Norte. Actualmente, el proyecto ha entrado en una nueva fase con la demolición y desmontaje de la antigua estructura, paso necesario para instalar un puente modular Bailey que permitirá restablecer la movilidad en este importante corredor vial.
Esta intervención beneficiará a transportistas, conductores, familias y comunidades del nororiente del país que dependen a diario de esta ruta. El CIV, a través de la Dirección General de Caminos, ejecuta el proceso para garantizar la circulación segura y eficiente en la zona.
La entidad recordó que , omo respuesta inmediata tras el incidente, la institución logró habilitar en menos de 10 días un paso provisional, asegurando así la conexión mientras se desarrollan los trabajos definitivos.
La ministra de Comunicaciones, Norma Zea, destacó el compromiso de los equipos técnicos y agradeció la colaboración de los propietarios de los terrenos donde se realizó la intervención, enfatizando que la coordinación permitió optimizar el espacio para restaurar el paso vehicular.
Comienza nueva fase
En paralelo a la habilitación del paso provisional, los equipos del CIV avanzan con la demolición de la losa del puente dañado, que era la superficie de circulación de los vehículos. El desmontaje de la estructura metálica y elementos afectados es crucial para preparar las bases donde será colocado el puente Bailey.
Según la planificación, el proceso requiere tres semanas para completar el desmontaje y la construcción de las bases, mientras que la instalación del puente provisional tomará otras tres semanas. Este puente Bailey funcionará como una solución temporal, mientras se planifican proyectos futuros de ampliación y modernización de la CA-9 Norte para responder a la creciente demanda vehicular.