Cámara oculta en baño de guardería de perros causa revuelo

El propietario de una guardería para perros fue arrestado y enfrenta graves cargos después de que empleados descubrieran una cámara oculta, disfrazada como un tomacorriente, en uno de los baños del establecimiento. Se trata de Donald Hemphill, de 59 años, dueño de Dog Dayz Inn, ubicado en las cercanías de New Smyrna Beach, en Florida, quien ahora está bajo custodia de las autoridades. La investigación reveló que Hemphill había grabado a múltiples personas sin su consentimiento, incluyendo a un menor de edad, lo que ha generado una profunda preocupación en la comunidad.
El hallazgo se produjo cuando el personal de la guardería canina, un lugar donde las mascotas son cuidadas durante el día, detectó el inusual dispositivo en el baño. La cámara, camuflada para parecer un elemento cotidiano de la instalación eléctrica, levantó sospechas del personal, aunque se había instalado algunas semanas antes. Tras la alerta, las autoridades fueron notificadas y se inició una investigación que rápidamente escaló debido a la naturaleza del descubrimiento.
Explotación infantil
Dada la gravedad del potencial delito, la Unidad de Explotación Infantil del condado de Volusia tomó las riendas del caso. Los detectives obtuvieron una orden de registro para la propiedad de Hemphill y para las instalaciones de Dog Dayz Inn, con el objetivo de recabar pruebas y determinar el alcance de las actividades ilícitas. La celeridad en la actuación policial subraya la seriedad con la que se abordó la situación, especialmente ante la posibilidad de que hubiera menores involucrados.
Durante el interrogatorio, Donald Hemphill admitió ante los investigadores que él mismo había instalado la cámara oculta en el baño entre cuatro y cinco meses antes de su descubrimiento. Esta confesión fue un punto crucial en la investigación, confirmando las sospechas iniciales y revelando un patrón de conducta que se extendía por un periodo considerable.
Evidencia digital
La investigación dio un giro aún más sombrío cuando los detectives examinaron el teléfono de Hemphill. En el dispositivo, se encontraron videos que mostraban a mujeres desvistiéndose sin su conocimiento ni consentimiento. Estas grabaciones, obtenidas de manera ilegal y clandestina, constituyen la base de los cargos de voyeurismo digital. La privacidad de las víctimas fue vulnerada de la manera más íntima, lo que ha generado un impacto emocional significativo.
Lo más alarmante de la evidencia hallada fue la confirmación de que una de las personas grabadas en los videos era un niño. Este detalle elevó la gravedad del caso a un nuevo nivel, activando protocolos específicos para la protección de menores y endureciendo las posibles penas para el acusado.
Cargos contra Donald Hemphill
Como resultado de la investigación, Donald Hemphill enfrenta una serie de cargos serios. Las autoridades lo han acusado formalmente de 10 cargos de voyeurismo digital, relacionados con las grabaciones de adultos sin su consentimiento. Adicionalmente, se le imputan 11 cargos de voyeurismo en video de un niño. Estos cargos conllevan penas significativas bajo la ley de Florida.
La comunidad de New Smyrna Beach y los padres de las mascotas que confiaban en Dog Dayz Inn han reaccionado con consternación y preocupación ante la noticia. El incidente ha puesto de manifiesto la importancia de la vigilancia y la seguridad en establecimientos que atienden al público, especialmente aquellos donde la confianza es un factor clave.