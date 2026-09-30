Corre por una Causa: Carrera a Beneficio de Margarita Tejada

Recientemente, San Martín anunció la celebración de la 13ª edición de su carrera anual a beneficio de la Fundación Margarita Tejada, invitando a los guatemaltecos a participar y apoyar una causa que transforma vidas. El evento deportivo y solidario tendrá lugar el domingo 25 de octubre y reunirá a 8,000 corredores bajo el lema #AtletasQueInspiran, con el objetivo de promover el esfuerzo, la convivencia familiar, la inclusión y el reconocimiento de historias inspiradoras.
La carrera se desarrollará por la 12 calle y Avenida Reforma, ofreciendo recorridos de 5 y 10 kilómetros. Las actividades comenzarán a las 7:00 a.m. con ejercicios de calentamiento, seguidos de la tradicional "Caminatón" a las 7:30 a.m. y la salida oficial de los corredores a las 8:00 a.m. Se han habilitado bloques de salida para quienes deseen competir en las modalidades de 5 km y 10 km, manteniendo el enfoque familiar de la jornada.
Desde su creación, la Carrera San Martín se consolidó como una tradición que convoca a familias y a miles de participantes alrededor de un objetivo solidario. Hasta la fecha la carrera ha recaudado más de Q5.8 millones para los programas de la Fundación Margarita Tejada, fondos que han servido para ampliar servicios y generar oportunidades a personas con síndrome de Down mediante programas de capacitación y desarrollo.
Daniela Corella, Gerente Financiera de San Martín, expresó que más allá de la competencia, la carrera es una invitación para que cada persona descubra su historia y supere retos personales, ya sea completar sus primeros 5 kilómetros, romper una marca personal o compartir el evento con familia y amigos.
Por su lado, Tere de Basterrechea, Directora Ejecutiva de la Fundación Margarita Tejada, resaltó la importancia de sumar esfuerzos por una sociedad inclusiva: "En esta carrera, cada paso representa esperanza y oportunidades para nuestros niños y jóvenes con síndrome de Down. El apoyo de San Martín y la solidaridad de los guatemaltecos hacen posible continuar con la misión de la fundación".
Banco Industrial, uno de los patrocinadores principales, reiteró su compromiso. María José Paiz, representante de la entidad, señaló: "Nos sumamos con entusiasmo a esta edición que impulsa el trabajo de la Fundación Margarita Tejada y celebramos cada historia de esfuerzo e inclusión que se vive en la carrera".
Inscríbete y apoya
Las inscripciones ya están abiertas a un costo de Q155 (incluye chip), y los corredores pueden registrarse en tiendas San Martín, ticketasa.gt y en la página www.carrera.sanmartinbakery.com. La entrega de kits se realizará los días 23 y 24 de octubre de 9:00 a 19:00 horas en Oakland Place, sótano 4, incluyendo número de chip, medalla, playera del corredor y productos de patrocinadores.
El evento cuenta con el respaldo de varias marcas, entre ellas Banco Industrial, Cemaco, Powerade, CF Moto, Glucosoral, Pastas INA, Bolik, Avícola Agua Blanca, Texaco, E4 y Aceites Capullo. La organización y cronometraje estarán a cargo de ASA Promotions y Tiempo Total.
San Martín inició operaciones en 1974 y actualmente cuenta con más de 70 tiendas en Guatemala, 12 en El Salvador y 2 en Dallas, Texas. Su programa "San Martín para todos" dona diariamente alimentos a personas de escasos recursos en varias regiones. Más información en @sanmartingt o en www.sanmartinbakery.com.
Banco Industrial es la mayor organización financiera en Guatemala y una de las más grandes de Centroamérica, reconocida internacionalmente por revistas especializadas y con más de 12,700 puntos de servicio en el país. Más información sobre sus servicios en www.bi.com.gt.