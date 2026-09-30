Bruno Mars responde a baile de Karol G y Drake por celos

La reciente aparición sorpresa de Drake en el concierto de Karol G en Houston y el posterior baile entre ambos artistas no solo encendió las redes sociales, sino que también provocó una hilarante reacción por parte de Bruno Mars.
El aclamado cantante estadounidense, conocido por su ingenio, utilizó sus plataformas digitales para bromear sobre la necesidad de "recuperar" a la artista colombiana, generando un sinfín de comentarios y risas entre sus millones de seguidores.
El epicentro de esta divertida anécdota se sitúa el pasado domingo 27 de septiembre, cuando el Reliant Stadium de Houston fue testigo de un momento inolvidable.
Durante su presentación, Karol G sorprendió a la multitud al invitar al escenario al rapero canadiense Drake. La ovación fue ensordecedora, y la energía del público se disparó al ver a dos de las figuras más influyentes de la música actual compartiendo tarima.
Al día siguiente, la broma de Bruno Mars se hizo viral. El artista publicó en su cuenta de Instagram una fotografía en la que se le veía pensativo, mirando a través de la ventana de su jet privado.
La imagen, que por sí sola ya evocaba una reflexión, fue acompañada de un mensaje que rápidamente capturó la atención de la esfera digital.
"Cuando ves a Drake bailando con tu crush latina en 4k @karolg @champagnepapi Respóndeme lo antes posible", escribió Mars con un tono claramente humorístico, etiquetando a ambos artistas.
La publicación no terminó ahí, pues el cantante continuó con una declaración aún más cómica y exagerada:
"¡Tengo que recuperarla! ¡Debo recuperarla! ¡La recuperaré!", dejando en claro que su "desesperación" era parte de una elaborada y bien recibida broma.
La conexión musical
La divertida y pública "declaración" de Bruno Mars cobra un significado especial al considerar la sólida y reciente relación musical que ha desarrollado con Karol G.
Lejos de ser un simple comentario al azar, la broma se enmarca en un contexto de admiración y colaboración artística mutua que ha florecido en los últimos tiempos. Ambos artistas han demostrado una química notable tanto en el estudio de grabación como en el escenario, consolidando una conexión que va más allá de lo profesional.
Un claro ejemplo de esta sinergia es la participación de Bruno Mars en el aclamado álbum de la artista colombiana, "No me arrepiento de sentir tanto".
En esta producción, Mars aportó su inconfundible estilo y talento en el tema "Still", una pieza de synth-pop que fue elogiada por su originalidad y por la perfecta fusión de los estilos de ambos cantantes.
La canción se convirtió rápidamente en una de las favoritas de los fans, destacando la versatilidad de Karol G y la capacidad de Mars para adaptarse a diferentes géneros.
Pero la colaboración no se limitó al estudio. Bruno Mars fue un invitado de honor en uno de los eventos más significativos de la carrera de Karol G: su concierto del 15 de agosto en el icónico SoFi Stadium de Los Ángeles.
Ante una multitud eufórica, Mars se unió a la "Bichota" en el escenario, donde realizaron el esperado debut en vivo de "Still", ofreciendo una interpretación cargada de emoción y energía que resonó profundamente con los asistentes.