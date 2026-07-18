Drake desafía la “maldición”: apuesta millones de dólares por Argentina antes de la final del Mundial 2026

El rapero canadiense Drake volvió a sacudir las redes sociales al realizar una millonaria apuesta a favor de Argentina para la final del Mundial 2026.

A pocas horas de la esperada final del Mundial 2026 entre Argentina y España, el rapero canadiense Drake volvió a convertirse en tendencia mundial. Esta vez no fue por un nuevo lanzamiento musical, sino por una impresionante apuesta de 1.5 millones de dólares a favor de la Albiceleste, una decisión que inmediatamente despertó todo tipo de reacciones entre los aficionados al fútbol.

El artista compartió públicamente el comprobante de la apuesta en sus redes sociales, mostrando su confianza en que el equipo liderado por Lionel Messi logrará levantar un nuevo título mundial. De acertar su pronóstico, Drake obtendría una ganancia cercana a los 2.85 millones de dólares, de acuerdo con las cuotas publicadas por la plataforma de apuestas utilizada por el cantante.

Sin embargo, más allá del millonario monto, lo que realmente llamó la atención fue el regreso de la famosa "maldición de Drake", una teoría que desde hace años persigue al músico. En el mundo del deporte, numerosos aficionados creen que cuando Drake apuesta o posa junto a un atleta o equipo, este termina perdiendo.

Aunque se trata únicamente de una superstición sin fundamento estadístico, la coincidencia se ha repetido en múltiples ocasiones, alimentando el mito entre los fanáticos. El canadiense ha visto fracasar varias de sus apuestas deportivas de alto perfil, incluyendo algunas relacionadas con la UFC, el boxeo, el fútbol europeo y la Copa América.

Más de las apuestas de Drake

Incluso en 2024 perdió 300 mil dólares tras apostar por Canadá frente a Argentina en las semifinales del torneo continental. No obstante, también existen casos en los que sus pronósticos han resultado acertados, por lo que muchos consideran que la supuesta maldición es simplemente una curiosa coincidencia.

¿Real o falso? El video viral de la Estatua de la Libertad con camisolas de Argentina y España Un video que muestra a la Estatua de la Libertad luciendo las camisetas de Argentina y España se volvió viral en redes sociales previo a la gran final del Mundial 2026.

Mientras los seguidores argentinos celebraron el respaldo del artista, muchos otros expresaron preocupación por la posibilidad de que la famosa "mufa" vuelva a aparecer justo antes del partido más importante del torneo. En plataformas como X e Instagram abundaron los mensajes con frases como "¡No, Drake!", "Ahora sí estamos nerviosos" y "Esperemos que esta vez la maldición no funcione".

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