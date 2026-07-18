 Estatua de la Libertad: ¿Real o Falso Mundial 2026 Viral?
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¿Real o falso? El video viral de la Estatua de la Libertad con camisolas de Argentina y España

por Monica Avila
Estatua de la Libertad, Estatua de la Libertad
Estatua de la Libertad / FOTO: Estatua de la Libertad

Un video que muestra a la Estatua de la Libertad luciendo las camisetas de Argentina y España se volvió viral en redes sociales previo a la gran final del Mundial 2026.

A solo unas horas de la esperada final del Mundial 2026 entre Argentina y España, un sorprendente video comenzó a circular en redes sociales. En el clip se muestra a la icónica Estatua de la Libertad vistiendo primero la camiseta albiceleste y luego la roja, como si Nueva York hubiera decidido rendir homenaje a las dos selecciones finalistas.

Las imágenes rápidamente captaron la atención de millones de usuarios, generando preguntas sobre si realmente el famoso monumento estadounidense había sido intervenido para celebrar el partido más importante del torneo. De acuerdo con diversos reportes, el video que se hizo viral fue creado mediante inteligencia artificial (IA) y no corresponde a una intervención real sobre la Estatua de la Libertad.

Se trata de una animación digital diseñada para recrear el ambiente previo a la final entre ambas selecciones. El realismo del video provocó que miles de personas creyeran que el monumento había sido decorado con las camisetas oficiales de Argentina y España.

Sin embargo, un análisis detallado revela varias inconsistencias propias del contenido generado con inteligencia artificial. Entre ellas destacan que la tela de las camisetas se adapta de forma poco natural a la estructura de cobre del monumento.

Más de la Estatua de la Libertad

Además de que los detalles del uniforme cambian entre distintas tomas y algunos elementos del entorno presentan errores de continuidad, características frecuentes en videos creados con herramientas de IA. El Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, organismo encargado de administrar la Estatua de la Libertad, mantiene cámaras en vivo y registros del monumento, los cuales muestran que la emblemática figura continúa con su tradicional color verde.

Pese a ello, el video ha seguido acumulando millones de reproducciones y compartidos, convirtiéndose en uno de los contenidos más comentados en la antesala de la final.

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Este caso vuelve a poner sobre la mesa el enorme impacto que tiene la inteligencia artificial en la creación de contenido hiperrealista.

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