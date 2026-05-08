 Bruno Mars Lanza 'Lo Arriesgo Todo' en Español
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Bruno Mars canta en español y lanza su tema "Lo Arriesgo Todo"

El cantante estrenó la versión en español de "Risk It All", una de sus canciones más populares del álbum 'The Romantic'.

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Bruno Mars Grammys,
Bruno Mars Grammys / FOTO:

Bruno Mars sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de "Lo Arriesgo Todo", la versión en español de su exitoso tema "Risk It All".

Este estreno se da mientras el artista atraviesa un periodo clave en su carrera y tiene como objetivo acercarse a su público hispanohablante.

La nueva versión logra captar la esencia emocional y el romanticismo de la composición original, renovando la experiencia para una audiencia más amplia.

El intérprete, de raíces latinas, muestra así su respeto y conexión con la cultura de habla hispana. La transición al español fluye de modo natural gracias a la intensidad de la letra y la melodía, que adquieren nuevos matices en este idioma.

Esta apuesta refuerza el vínculo del cantante con una comunidad que lo ha acompañado durante su ascendente trayectoria musical.

Después del éxito rotundo alcanzado con su proyecto The Romantic, el impacto global de su cuarto álbum y la expectativa generada por The Romantic Tour 2026, Bruno Mars consolida su posición entre las grandes figuras musicales del momento. 

El inicio de la gira se dio en el Allegiant Stadium de Las Vegas, donde logró agotar dos funciones y marcó su regreso a escenarios masivos tras casi diez años.

Las Vegas celebró la huella que el artista ha dejado en la ciudad declarando el 10 de abril como el "Día de Bruno Mars" y entregándole la llave del emblemático Las Vegas Strip, una distinción reservada a personalidades que han aportado significativamente a la cultura local.

Además, Park Avenue fue rebautizada oficialmente como "Bruno Mars Drive", sumando su nombre al de leyendas como Frank Sinatra y Elvis Presley.

Reconocimientos y récords

Con una carrera distinguida por 16 premios Grammy, Bruno Mars sobresale como uno de los artistas con mayor presencia digital a nivel mundial. 

Fue el primero en alcanzar los 150 millones de oyentes mensuales en Spotify y su catálogo reciente incluye éxitos como "Die with a Smile", junto a Lady Gaga, y "APT.", en colaboración con ROSÉ. Ambos temas lograron superar los mil millones de reproducciones en tiempo récord.

Además, "Just the Way You Are" continúa siendo uno de los sencillos más importantes de su carrera, ostentando la certificación más alta en la historia de la RIAA, lo que reafirma el impacto y alcance de su música entre distintas generaciones y mercados.

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