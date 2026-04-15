 Chef Guatemalteco Conquistó a Lady Gaga en su restaurante
Farándula

El guatemalteco que cocina para Lady Gaga: la historia del chef que triunfa en el restaurante familiar

Un guatemalteco está conquistando paladares en el restaurante vinculado a Lady Gaga, luego de que un usuario lo revelara.

Compartir:
Imagen de archivo de Lady Gaga, EFE/EPA/ALLISON DINNER
Imagen de archivo de Lady Gaga / FOTO: EFE/EPA/ALLISON DINNER

Un guatemalteco está dando de qué hablar en redes luego de que un usuario compartiera su experiencia al conocer al chef ejecutivo del reconocido restaurante Joanne Trattoria. Cabe destacar que, el establecimiento está vinculado a la familia de la famosa cantante Lady Gaga.

El video rápidamente despertó curiosidad entre los seguidores de la artista y amantes de la gastronomía, quienes se sorprendieron al descubrir que detrás de la cocina del famoso lugar hay talento chapín. Según el relato difundido en plataformas digitales, el encuentro ocurrió durante un recorrido turístico por sitios emblemáticos relacionados con la intérprete de Bad Romance.

@ciudadanocomungt

#guatemala🇬🇹 #creadoresdecontenido #fyp #ladygaga

♬ sonido original - ciudadanocomunGT

El visitante explicó que decidió vivir la experiencia completa y conocer el restaurante familiar de la cantante, ubicado en Nueva York y conocido por su propuesta de comida italiana tradicional con un toque moderno. Durante su visita, el usuario conversó con el chef ejecutivo del lugar, quien resultó ser originario de Guatemala.

El creador de contenido comentó que aprovechó la oportunidad para preguntarle cómo es trabajar con Lady Gaga y cómo es la personalidad de la estrella fuera de los escenarios. De acuerdo con el testimonio compartido, el chef describió a la artista como una persona amable, humana y cercana, pero también muy estricta y exigente con los estándares de calidad.

Más del chef de Lady Gaga

Según explicó, la cantante procura que la traten como a cualquier otra persona cuando visita el restaurante, manteniendo un perfil discreto pese a su fama internacional. Joanne Trattoria es un restaurante reconocido por ofrecer platos inspirados en recetas familiares italianas, especialmente pasta artesanal, pizzas y especialidades tradicionales

El lugar ha sido parte de la historia culinaria de la familia Germanotta, apellido real de Lady Gaga.

La guatemalteca Lau Aldana y su pijama ardiente que apenas le cubre sus atributos delanteros

La influencer guatemalteca Lau Aldana volvió a encender las redes sociales tras compartir un video en el que aparece bailando con una llamativa.

El lugar se ha convertido en un punto de interés tanto para fanáticos como para turistas que buscan conocer más sobre la vida personal de la artista. El hecho de que un guatemalteco forme parte del equipo culinario del restaurante ha generado orgullo entre usuarios en redes sociales, quienes destacaron el talento nacional que continúa posicionándose en escenarios internacionales.

En Portada

CSJ renueva excedencia a Villeda para continuar en Gobernaciónt
Nacionales

CSJ renueva excedencia a Villeda para continuar en Gobernación

01:39 PM, Abr 15
Ex presos políticos exigen a postuladora del MP integrar nómina con aspirantes íntegrost
Nacionales

"Ex presos políticos" exigen a postuladora del MP integrar nómina con aspirantes íntegros

11:47 AM, Abr 15
El guatemalteco que cocina para Lady Gaga: la historia del chef que triunfa en el restaurante familiart
Farándula

El guatemalteco que cocina para Lady Gaga: la historia del chef que triunfa en el restaurante familiar

11:57 AM, Abr 15
La Casa Blanca presenta los planes de Trump para erigir un arco del triunfo en Washingtont
Internacionales

La Casa Blanca presenta los planes de Trump para erigir un arco del triunfo en Washington

01:34 PM, Abr 15
Solo nos sirve ganar: Ana Lucía Martínez y el reto de Guatemala ante Costa Ricat
Deportes

"Solo nos sirve ganar": Ana Lucía Martínez y el reto de Guatemala ante Costa Rica

09:31 AM, Abr 15

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026DestacadasSemana Santa#liganacionalEE.UU.Liga NacionalNoticias de GuatemalaEstados UnidosIrán
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Protector Solar ,Protector Solar
Moda Y Belleza

¿Tu protector solar realmente te protege? Lo que debes saber sobre los rayos UVA y UVB

The Killers ,Redes sociales
Farándula

The Killers encenderá la final de la Champions League con show previo

Nintendo Switch 2 ,Nintendo
Gaming

Nintendo Switch 2 cambia las reglas: juegos digitales serán más baratos que los físicos

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras  Escúchanos