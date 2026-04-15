Chef Guatemalteco Conquistó a Lady Gaga en su restaurante

Un guatemalteco está dando de qué hablar en redes luego de que un usuario compartiera su experiencia al conocer al chef ejecutivo del reconocido restaurante Joanne Trattoria. Cabe destacar que, el establecimiento está vinculado a la familia de la famosa cantante Lady Gaga.
El video rápidamente despertó curiosidad entre los seguidores de la artista y amantes de la gastronomía, quienes se sorprendieron al descubrir que detrás de la cocina del famoso lugar hay talento chapín. Según el relato difundido en plataformas digitales, el encuentro ocurrió durante un recorrido turístico por sitios emblemáticos relacionados con la intérprete de Bad Romance.
@ciudadanocomungt
#guatemala🇬🇹 #creadoresdecontenido #fyp #ladygaga♬ sonido original - ciudadanocomunGT
El visitante explicó que decidió vivir la experiencia completa y conocer el restaurante familiar de la cantante, ubicado en Nueva York y conocido por su propuesta de comida italiana tradicional con un toque moderno. Durante su visita, el usuario conversó con el chef ejecutivo del lugar, quien resultó ser originario de Guatemala.
El creador de contenido comentó que aprovechó la oportunidad para preguntarle cómo es trabajar con Lady Gaga y cómo es la personalidad de la estrella fuera de los escenarios. De acuerdo con el testimonio compartido, el chef describió a la artista como una persona amable, humana y cercana, pero también muy estricta y exigente con los estándares de calidad.
Más del chef de Lady Gaga
Según explicó, la cantante procura que la traten como a cualquier otra persona cuando visita el restaurante, manteniendo un perfil discreto pese a su fama internacional. Joanne Trattoria es un restaurante reconocido por ofrecer platos inspirados en recetas familiares italianas, especialmente pasta artesanal, pizzas y especialidades tradicionales
El lugar ha sido parte de la historia culinaria de la familia Germanotta, apellido real de Lady Gaga.
El lugar se ha convertido en un punto de interés tanto para fanáticos como para turistas que buscan conocer más sobre la vida personal de la artista. El hecho de que un guatemalteco forme parte del equipo culinario del restaurante ha generado orgullo entre usuarios en redes sociales, quienes destacaron el talento nacional que continúa posicionándose en escenarios internacionales.