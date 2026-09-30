¡Lío en Portugal! Cristiano Ronaldo abandona la selección

Cristiano Ronaldo abandonó este miércoles la concentración de la selección de Portugal después de las declaraciones realizadas por Jorge Jesús, quien dejó claro que ninguna figura del combinado nacional tendrá influencia sobre sus decisiones como entrenador. Las palabras del técnico generaron tensión alrededor del equipo y rápidamente ocuparon la atención de los medios portugueses.
Durante una conferencia de prensa, Jorge Jesús se refirió a la situación y aseguró que no existe ningún conflicto personal con el delantero portugués. Sin embargo, también marcó distancia al explicar su autoridad dentro del vestuario. "Esto parece que es un caso entre él y yo, pero no hay caso ninguno. En el club manda un presidente, pero en el equipo mando yo en todo lo que tiene que ver con los jugadores", afirmó.
Jorge Jesús se le plantó a Cristiano Ronaldo
El entrenador insistió además en que su manera de trabajar no estará condicionada por el nombre o la trayectoria de ningún futbolista. "No es Cristiano, ni nunca va a haber un jugador que vaya a cambiar mis ideas como entrenador. Ni él, ni nadie", señaló Jorge Jesús, en unas declaraciones que rápidamente generaron repercusión en Portugal y fueron interpretadas como un mensaje directo al capitán de la selección.
Poco después, medios portugueses captaron a Cristiano Ronaldo mientras abandonaba las instalaciones tras el entrenamiento de Portugal. El delantero se retiró sin ofrecer declaraciones a los periodistas ni detenerse ante las personas que se encontraban en las afueras del recinto. La situación añade un nuevo foco de atención a la concentración portuguesa, a la espera de conocer si el episodio tendrá consecuencias en la relación entre el máximo referente de la selección y su nuevo entrenador.