Anuncios Clave del 40 Aniversario de The Legend of Zelda

Nintendo celebró a lo grande los 40 años de The Legend of Zelda con un Nintendo Direct especial que dejó importantes anuncios para los fanáticos de la saga. El evento estuvo marcado por el esperado remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, además de novedades relacionadas con la película, productos especiales y actividades conmemorativas.
El gran protagonista fue The Legend of Zelda: Ocarina of Time, que llegará a Nintendo Switch 2 el 5 de noviembre de 2026. El clásico de Nintendo 64 fue reconstruido con gráficos completamente renovados, mejores tiempos de carga, movimientos más fluidos y música orquestal.
El remake también incorporará nuevas posibilidades de movimiento y control. Link podrá saltar mediante un botón, contará con una cámara más libre y los escenarios tendrán nuevos detalles. Además, los personajes tendrán voces durante las escenas ampliadas y el ciclo de día y noche continuará incluso dentro de los pueblos.
Una de las novedades más llamativas será Threads of Time, una herramienta que permitirá consultar el progreso de la aventura y conocer el siguiente objetivo mediante un tapiz que se irá completando conforme avance la historia. También será posible interactuar con la ocarina utilizando el micrófono de Nintendo Switch 2: los jugadores podrán tararear melodías aprendidas por Link para que el personaje las interprete.
Más de The Legend of Zelda
Nintendo anunció la Nintendo Switch 2 - The Legend of Zelda - 40th Anniversary Edition, que estará disponible el 29 de octubre de 2026. La consola tendrá un diseño inspirado en la Trifuerza y estará acompañada por accesorios especiales, entre ellos un Pro Controller y una funda conmemorativa.
La celebración también incluirá nuevas figuras amiibo de Link y Zelda jóvenes, que llegarán en 2027 y desbloquearán máscaras con apariencia inspirada en la era de Nintendo 64.
Otro de los grandes anuncios fue la confirmación del nombre oficial de la película live-action: The Legend of Zelda. La producción llegará a los cines de todo el mundo el 30 de abril de 2027 y estará a cargo de Nintendo, Arad Productions y Sony Pictures Entertainment.