Gala Montes podría abandonar 'La Casa de los Famosos'

La participación de Gala Montes en "La Casa de los Famosos México 4" llegó a su fin mucho antes de lo esperado. La actriz y cantante decidió abandonar voluntariamente el reality apenas unos días después de haber ingresado nuevamente como habitante.
La noticia fue confirmada este martes 8 de septiembre a través de las redes sociales oficiales del programa.
"Informamos a nuestros seguidores que #GalaMontes decidió voluntariamente salir de #LaCasaDeLosFamososMx y, con ello, terminar su participación. Le deseamos el mejor de los éxitos en futuros proyectos", señala el comunicado difundido por la producción.
Hasta el momento, el breve anuncio no explica los motivos específicos que llevaron a Gala a tomar la decisión de abandonar el programa.
Su salida resulta especialmente sorpresiva porque apenas el pasado 6 de septiembre había ingresado como nueva competidora, dispuesta a regresar al juego después de su participación en la segunda temporada del reality.
Una participación que duró apenas unos días
Gala Montes entró a "La Casa de los Famosos México" durante la sexta gala de eliminación de la cuarta temporada.
Su llegada ocurrió después de la eliminación de Flor Vigna y tras la salida de Aldo Rendón por motivos de salud. La actriz fue presentada como una habitante de pleno derecho y no simplemente como invitada.
De hecho, su incorporación había sido anunciada como una de las grandes sorpresas de la temporada. La información oficial señalaba que Gala llegaba para competir por el premio de cuatro millones de pesos mexicanos.
Su regreso llamó especialmente la atención porque ya conocía perfectamente la dinámica del formato.
Montes había participado en la segunda temporada, transmitida en 2024, cuando permaneció 71 días dentro de la casa y consiguió llegar hasta la final, ocupando el tercer lugar detrás de Karime Pindter y Mario Bezares.
Esta vez, sin embargo, su historia fue completamente diferente. Después de apenas unos días dentro de la competencia, Gala decidió poner punto final a su participación por voluntad propia.
¿Qué pasó con Gala Montes?
Esta es precisamente la pregunta que surgió inmediatamente después del anuncio.
Por ahora, la producción únicamente ha confirmado que la decisión fue voluntaria. No se ha detallado si ocurrió por motivos personales, profesionales o por alguna otra situación.
Por esa razón, sería prematuro atribuir su salida a un motivo concreto mientras Gala Montes o la producción no ofrezcan una explicación más amplia.
Horas antes, la página oficial del programa todavía publicaba contenido de la actriz conviviendo y hablando de estrategias con sus compañeros, lo que hace que el anuncio resulte todavía más inesperado.
Tenía un importante compromiso el 22 de septiembre
Hay otro elemento que ahora vuelve a llamar la atención.
Antes de ingresar a "La Casa de los Famosos México", Gala Montes ya tenía confirmado un importante compromiso profesional para este mismo mes.
La actriz estaba anunciada para debutar el próximo 22 de septiembre como protagonista de "Malinche", el musical creado por Nacho Cano que se presenta en el Frontón México.
La coincidencia había provocado interrogantes desde el momento en que entró al reality, pues la gran final de "La Casa de los Famosos México" está programada para el 4 de octubre, casi dos semanas después de la fecha prevista para su debut teatral.
La propia Gala había hablado del proyecto dentro de la casa durante una conversación con Yahir. Explicó que ella misma había pedido interpretar el papel protagónico de Malinche y aseguró que tenía previsto comenzar con el personaje cuando terminara su participación en el programa.
Su salida voluntaria resuelve, al menos en términos de calendario, aquella incompatibilidad que había llamado la atención.
Sin embargo, es importante aclarar que hasta ahora no se ha confirmado que su compromiso con "Malinche" haya sido la razón por la que decidió abandonar el reality.