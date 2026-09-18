Dolly Parton: Mensaje Impactante Grabado Antes de Su Muerte

A pocas semanas de la muerte de Dolly Parton, un video grabado por la legendaria cantante antes de fallecer provocó uno de los momentos más emotivos de los Americana Honors & Awards 2026.
La estrella de la música country apareció en una pantalla del histórico Ryman Auditorium de Nashville para agradecer el Lifetime Achievement Award (Premio a la Trayectoria) otorgado por la Americana Music Association, reconocimiento que destacó sus más de seis décadas de aportes a la música estadounidense.
El 6 de agosto, la Americana Music Association comunicó que Parton sería una de las homenajeadas de 2026 y adelantó que recibiría el reconocimiento mediante un mensaje en video. En ese momento, la cantante todavía vivía. Dolly murió el 25 de agosto a los 80 años, después de una breve batalla contra el cáncer.
Por esa razón, cuando la grabación finalmente fue proyectada semanas después, se había convertido involuntariamente en un mensaje póstumo.
Las palabras que Dolly Parton dejó grabadas
En el video, Parton aparece sonriente y con la energía que caracterizó durante décadas sus apariciones públicas.
La artista comenzó expresando su agradecimiento por recibir el Premio a la Trayectoria y aprovechó el momento para recordar sus orígenes musicales en las Smoky Mountains de Tennessee.
Parton explicó que la música de raíces, actualmente relacionada con el género americana, estuvo presente desde su infancia y posteriormente desempeñó un papel importante en otra etapa de su trayectoria artística.
"Hola, soy Dolly y me siento muy honrada de recibir el Premio a la Trayectoria de la Americana Music Association", comenzó diciendo la artista en el mensaje difundido durante la ceremonia, según recoge Variety.
La intérprete recordó especialmente Hungry Again, álbum que lanzó en 1998 después de regresar a sus raíces musicales en Tennessee para trabajar en el proyecto.
Según explicó, ese trabajo terminó abriéndole las puertas a una serie de producciones de bluegrass y música acústica que marcaron una nueva etapa en su carrera.
Con el paso de los años, nuevas generaciones comenzaron a descubrir aquellos discos.
"Mirando hacia atrás, veo esta etapa de mi carrera como una especie de renacimiento musical", expresó Parton.
"Los querré siempre"
El momento más emotivo llegó al finalizar la grabación.
Después de agradecer a la Americana Music Association por reconocer su trayectoria, Dolly se despidió haciendo referencia a una de las canciones más importantes de su carrera. "Solo sepan que siempre los querré", expresó.
La frase inmediatamente recordó a I Will Always Love You, canción escrita y grabada originalmente por Parton en 1973 y publicada al año siguiente.
Décadas después, el tema alcanzó una nueva dimensión mundial cuando Whitney Houston grabó su propia versión para la película The Bodyguard (El guardaespaldas), estrenada en 1992.
Lo que originalmente era simplemente una manera muy propia de Dolly de cerrar su discurso adquirió un significado diferente tras su muerte.
La grabación no fue realizada como una despedida. Parton sabía que no estaría presente físicamente en la ceremonia y por ello había preparado con anticipación su agradecimiento, algo que la Americana Music Association había anunciado públicamente varias semanas antes.
Emmylou Harris presentó el homenaje
Antes de que apareciera Dolly Parton en la pantalla, otra leyenda de la música country subió al escenario.
Emmylou Harris, amiga y colaboradora de Parton durante décadas, fue la encargada de introducir el homenaje.
Ambas artistas compartieron una importante etapa profesional junto con Linda Ronstadt. Las tres grabaron el exitoso álbum Trio, publicado en 1987, una colaboración que se convirtió en una referencia dentro de la música country.
Harris recordó a su amiga ante los asistentes y habló sobre la dimensión que alcanzó su carrera, así como sobre su trabajo filantrópico.
La cantante también se refirió a lo inesperado de su muerte, ocurrida apenas unas semanas antes de la ceremonia.
"Hace apenas unas semanas sucedió algo totalmente impensable: Dolly Parton nos dejó", expresó Harris.