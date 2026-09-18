 Amistosos de la Selección Nacional de Guatemala 2026
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Selección Nacional sigue con su preparación de cara al duelo ante Jamaica

Se tiene programado que este sábado, la “Bicolor” enfrente a Municipal en un duelo amistoso en el estadio El Trébol.

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Aaron Herrera en Selección Nacional de Guatemala
Aaron Herrera en Selección Nacional de Guatemala / FOTO: FFG
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La Selección Nacional de Guatemala, que dirige técnicamente el mexicano Luis Fernando Tena, estará este sábado 19 de septiembre midiéndose al equipo de Municipal en un duelo amistoso preparativo de cara a la participación oficial de la "Bicolor" en la Nations League Concacaf 2026-2027 (Liga A).

De acuerdo a la información filtrada, el duelo será por la noche en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol y se hará a puerta cerrada. Es de recordar que los "Rojos" pidieron reprogramación de su duelo correspondiente a la fecha 10 del Torneo Apertura 2026 donde enfrentarían este sábado al Antigua G. F. C. en el estadio Pensativo de la Antigua Guatemala, Sacatepéquez.

Este duelo preparativo es parte de la primera semana de trabajo de la Selección Nacional, que desde el pasado lunes bajo las órdenes del cuerpo técnico encabezado por Ten viene realizando sesiones de entrenamientos en los campos de la Federación de Futbol de Guatemala (FFG), ubicados en la zona 15 capitalina.

Dentro de ocho días, la Selección de Guatemala afrontará su primer duelo oficial de la nueva edición de la Liga de Naciones de Concacaf al medirse a Jamaica en Kingston, la capital de dicha nación caribeña.

Tres días después de ese duelo ante Jamaica, es decir, el lunes 28 de septiembre, Guatemala vuelve a la actividad en el estadio El Trébol para recibir a El Salvador.

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El actual técnico del Cartaginés de Costa Rica reconoció que, su paso por la “Bicolor” le ayudó a crecer como estratega en el plano internacional.

Amistosos de la Selección Nacional durante el 2026

Tras su gran fracaso en la eliminatoria mundialista, donde no se logró el boleto a la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la Selección de Guatemala encaró este 2026 con una serie de partidos amistosos para dejar atrás el mal recuerdo del tropiezo en sus aspiraciones a ser mundialista.

Pero en la serie de partidos que ha jugado este año, Guatemala no ha sido capaz de ganar un solo duelo, por lo que ante Municipal se podría alcanzar la primera victoria en duelo preparativo durante este año.

  • 17 de enero de 2026: Canadá 1-0 Guatemala con gol de Jacen Russell-Rowe
  • 27 de marzo de 2026: Argelia 7-0 Guatemala con goles de Amine Gouiri (doblete), Riyad Mahrez, Achref Abada, Houssem Aouar, Farès Ghedjemis y Nadhir Benbouali
  • 04 de junio de 2026: República Checa 3-1 Guatemala con goles de Patrik Schick, Tomáš Chorý y Denis Višinský / William Fajardo
  • 07 de junio de 2026: Ecuador 3-0 Guatemala con goles de Jordy Caicedo, Nilson Angulo y Pervis Estupiñán.  
  • 19 de septiembre: Municipal vs. Guatemala a las 19:00 horas en el estadio El Trébol 
Antigua vs. Municipal reprogramado por actividad de Selección Nacional

El juego que se realizaría este fin de semana, se jugará hasta en octubre.

Los 23 convocados

El seleccionador de Guatemala, el mexicano Luis Fernando Tena, definió este viernes a sus 23 jugadores para enfrentar a Jamaica y El Salvador en la Liga de Naciones de la Concacaf.

La nómina presentada por Tena no presenta grandes variaciones respecto al grupo que disputó las pasadas eliminatorias al Mundial de 2026, donde la plantilla guatemalteca no logró sellar su clasificación.

A excepción del lesionado delantero Arquímides Ordóñez, del Tulsa de la USL Championship estadounidense, la mayoría de los citados por el técnico mexicano para estos dos primeros partidos son los mismos de la eliminatoria mundialista.

La nómina incluye a siete futbolistas que juegan en ligas extranjeras, entre ellos el defensa Aarón Herrera, actualmente sin club tras su salida del United de la MLS estadounidense.

  • Porteros: Nicholas Hagen (Columbus-USA), Kenderson Navarro (Municipal) y José Morán (Antigua)
  • Defensas: César Calderón, José Morales, Carlos Estrada y Nicolás Samayoa (Municipal); Aarón Herrera (sin equipo), Allen Yanes (Mixco) y Kevin Ruiz (Xelajú)
  • Mediocampistas: Óscar Castellanos y José Rosales (Antigua), Jonathan Franco y Rudy Muñoz (Municipal), Stheven Robles (Comunicaciones), Kevin Ramírez (Malacateco) y Jorge Aparicio (Xelajú)
  • Delanteros: William Fajardo (Antigua), Óscar Santis (Brunei DPMM, Malasia), Darwin Lom (The Strongest-Bolivia), Matthew Evans (Wacker Innsbruck-Austria), Olger Escobar (Montréal-Canadá) y Rubio Méndez Rubín (El Paso Locomotive-Estados Unidos).

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