Transportistas advierten posible alza de pasajes por crisis

El presidente de Asociación de Transportistas y Pilotos de Guatemala (Astrapigua), William Barrera, aseguró que el lunes 21 de septiembre estarán presentes en la reunión de la instancia de jefes de bloque del Congreso de la República, donde se podrían abordar temas relacionados con las medidas para mitigar el alza de los precios de los combustibles.
Explicó que también estarían acudiendo a la sesión de pleno del martes para exigirles a los diputados que se conozcan las iniciativas relacionadas con las posibles respuestas a la crisis que enfrenta el gremio y el país en general.
Los parlamentarios podrían conocer en esa jornada las objeciones a la ley de apoyo que fue aprobada recientemente, a través de la cual se fijaría en Q39 el galón del diésel y gasolina regular y en Q41 para la súper como precios máximos para el consumidor. Asimismo, actualmente existen al menos otras cinco iniciativas en discusión para solventar la situación.
Falta de respuestas
El incremento en los precios de los carburantes se ha prolongado durante semanas y los transportistas, entre otros sectores, han insistido en que las autoridades pongan en marcha las medidas necesarias para evitar un mayor impacto en la economía de los guatemaltecos. Y, a pesar de las constantes protestas a nivel nacional, hasta el momento, no se ha concretado ninguna respuesta concreta.
"El Ejecutivo, que es el presidente, no tiene nada, ni el Legislativo. Otra bancada sacó otra propuesta y así siguen retrasando y los importadores siguen subiéndole a los precios del combustible", dijo el representante de Astrapigua.
"O trabajan o solucionan el martes, en la plenaria, saquen lo que tengan que sacar, señores. No importa quién lo proponga. Nosotros, el 27 marzo, como gremial de Transporte les propusimos, la comisión dictaminó una (iniciativa), pero no lo quieren. Pero señores, definitivamente ustedes sabrán qué están haciendo", agregó Barrera.
Posibilidad de aumentar tarifas
Gamaliel Chin, presidente de la Gremial de Rutas Cortas Extraurbanas, advirtió que es casi inevitable el incremento del precio del pasaje si no se tiene una definición que amortigüe la crisis, por lo que ya se ha hecho una contra propuesta al Gobierno al no quedar claro el procedimiento que propuso de establecer precios fijos.
Según indicó, durante la reunión que sostuvieron con el presidente Bernardo Arévalo se dieron explicaciones que, a su criterio, reflejan que no hay claridad con respecto a cómo se haría llegar el subsidio al entrar en vigencia el apoyo para que se tengan precios máximos para los combustibles.
En ese sentido, indicó que tomaron la opción de seguir exponiendo las propuestas, lo cual hicieron ante el Congreso para reformular un procedimiento que pudiera atenuar el impacto de la crisis para los consumidores de los tres tipos de combustibles y, adicionalmente, conseguir un compensador económico para el diésel.
"Solicitamos su comprensión y que piensen en estos escenarios. Estamos esperando que no siga creciendo, pero lamentablemente si no se formula una definición concreta que verdaderamente compense las alzas, tendremos que continuar hacia arriba, que lamentablemente significará dañar todavía más su deteriorada economía", dijo dirigiéndose a los ciudadanos.
Al ser consultado sobre el monto que podría sumarse a las tarifas del pasaje, explicó que dependerá del recorrido que hacen las unidades y los sectores de operación. Los ajustes podrían reflejarse desde este sábado o, a más tardar, el próximo lunes.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7