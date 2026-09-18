Honor 600 Elite: Potencia y Resistencia en su Debut

La tecnología móvil sumó hoy un nuevo integrante con la presentación del HONOR 600 Elite, un smartphone que apuesta por combinar potencia, autonomía y resistencia en un mismo dispositivo. Durante el evento de lanzamiento también fue presentado el HONOR 600 Smart, ampliando la nueva propuesta de la marca.
Uno de los principales atractivos del HONOR 600 Elite es su batería de 8100 mAh, una capacidad pensada para ofrecer una larga duración y permitir que los usuarios puedan utilizar el equipo durante más tiempo sin preocuparsepor encontrar un cargador. A esta característica se suma la tecnología 45 W HONOR SuperCharge, que permite realizar una carga rápida para recuperar energía y continuar utilizando el teléfono.
Otro de los aspectos que llamó la atención durante la presentación fue la resistencia del HONOR 600 Elite. El dispositivo cuenta con resistencia Premium SGS a caídas de hasta 2.5 metros, una característica pensada para enfrentar algunos de los accidentes que pueden ocurrir durante el uso cotidiano.
El smartphone también incorpora protección contra polvo y agua con certificaciones IP68, IP69 e IP69K, ofreciendo una mayor protección ante diferentes condiciones y situaciones del día a día. Estas características convierten a la resistencia en uno de los elementos centrales de la propuesta del nuevo teléfono, que busca acompañar a los usuarios tanto en sus actividades cotidianas como en momentos que requieren un equipo más preparado.
Más del HONOR 600 Elite
La fotografía también ocupa un lugar importante en el HONOR 600 Elite, que incorpora una cámara de 108 MP Ultra Nítida. Con ella, el teléfono busca ofrecer imágenes con un alto nivel de detalle y convertirse en una herramienta para quienes disfrutan capturar fotografías y momentos especiales.
Por su parte, durante el mismo evento se presentó el HONOR 600 Smart 5G, que también apuesta por la resistencia y la autonomía.
Este modelo cuenta con batería de 8100 mAh, carga de 45 W, 18 GB de RAM mediante la combinación de 6 GB + 12 GB con RAM Turbo, además de un botón AI. Así, el lanzamiento presentó dos nuevos integrantes de la familia HONOR, con el HONOR 600 Elite como una de las principales novedades por su combinación de batería de 8100 mAh, cámara de 108 MP y resistencia Premium SGS, características que buscan ofrecer una experiencia más completa a los usuarios.