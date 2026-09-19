INGUAT celebra el festival “Esquipulas viene a la ciudad”

Con el objetivo de promover los distintos destinos turísticos de Guatemala, el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) organizó el primer festival llamado "Esquipulas viene a la ciudad" en el mercado de artesanías de la zona 13 capitalina. Mario Roberto Maldonado, director de desarrollo de productos turísticos del INGUAT, explicó que entre los destinos destaca Esquipulas, porque ofrece una oferta turística sumamente amplia.
Lo que nos motiva es que este año, Esquipulas está próximo a ser inscrito como patrimonio cultural y material de la humanidad, que es un reconocimiento internacional que pone a Guatemala en los ojos del mundo de forma positiva", indicó Maldonado.
Maldonado agregó que estas actividades incentivan el desarrollo económico en las diferentes comunidades alrededor del país. En cuanto a datos técnicos de la actividad, el encargado indicó que se tienen alrededor de 18 diferentes estands en los cuales las personas que los visitan podrán conocer más acerca de la elaboración de artesanías.
El funcionario subrayó que el festival de Esquipulas busca promover que más guatemaltecos visiten el lugar y que se conecten a través de las diferentes experiencias de gastronomía, artesanías, música, literatura y arte, entre otros elementos relacionados con la riqueza cultural de Guatemala.
Desde el INGUAT promovemos la cultura viva, la autenticidad de nuestro país y a través de este tipo de actividades generamos estímulos para que más guatemaltecos visiten Esquipulas y diferentes regiones de Guatemala", aseguró Maldonado.
El entrevistado añadió que durante octubre el INGUAT estará trabajando para promover el festival de barriletes gigantes de Sumpango y de Santiago Sacatepéquez. Agregó que también estarán publicando información, fechas y ubicaciones.
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Un pedacito de Esquipulas en la zona 13
El director del INGUAT, Harris Withbeck, acudió al evento y aseguró que "hoy en el Mercado de Artesanías hay un pedacito de Esquipulas, porque este es un espacio que creamos para que, de manera recurrente, en los próximos meses los diferentes destinos nacionales puedan venir a la capital y expresarse a nivel cultural, de productos de la región y a nivel de danza y música y todo lo demás".
De esa manera, el titular del INGUAT indicó que este fin de semana le tocó a Esquipulas para que de esa manera se puedan entender de una mejor manera las tradiciones que hay alrededor del Cristo Negro de Esquipulas.
El funcionario señaló que el INGUAT considera que el Mercado de Artesanías es un espacio que es muy dinámico y que puede dar más. Agregó que consideran que es el lugar propicio para que los diferentes destinos nacionales lleguen a expresarse.