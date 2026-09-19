Emotivo encuentro entre Julio NYC y Lester Martínez

El famoso fotógrafo guatemalteco, Julio Cota Julajuj, conocido en sus redes sociales como "Julio NYC", y quien se caracteriza por tomar fotografías a desconocidos en el Times Square de Nueva York (Manhattan), tuvo la oportunidad de conocer personalmente a Lester Martínez, el boxeador petenero que recientemente retuvo el título interino del peso supermediano del Consejo Mundial de Boceo (CMB).
El influencer chapín, que cuenta solo en Instagram con 1.7 millones de seguidores, tuvo un encuentro muy emotivo con el boxeador petenero Lester Martínez, y ambos se demostraron admiración total hacia sus trabajos.
Como parte del material multimedia que Julio está acostumbrado a subir a sus redes sociales, le pidió autorización a Lester Martínez si permitía que le hiciera una sesión fotográfica en pleno Times Square, sitio emblemático de Nueva York, el cual está ubicado en la esquina de la avenida Broadway y la Séptima Avenida, a lo que Lester accedió gustosamente.
Durante la sesión fotográfica, ambos talentos nacionales compartieron un poco de sus experiencias y Julio aprovechó la oportunidad para conversar con Lester Martínez, quien dejó grandes reflexiones.
Entrevista a Lester Martínez
Al ser consultado sobre la motivación que tiene día a día para levantarse y entrenar, Lester Martínez respondió: "Es recordar al niño que a su casa llevaba solo malas noticias. No te estoy diciendo que andaba en malos pasos, andaba haciendo cosas malas, que no eran las adecuadas, como mal en la escuela".
Martínez añadió: "Las metas, sueños e ilusiones que tenemos hoy en día, son las que de niño dije que en algún momento de la vida yo llegaré a hacer esto".
Lester Martínez también recordó que su gran motivación son sus padres. "Lo que me motiva seguir adelante son mis papás y la promesa que me hice de niño: un día, Lester Martínez iba a ser campeón mundial de Guatemala, y que Guatemala y el mundo iba a saber de dónde era, de dónde soy y para dónde voy".
La carrera de Lester Martínez, que ya acumula 18 años, ha dejado momentos difíciles en su cuerpo. Durante la conversación con Julio Cota Julajuj, el boxeador petenero dijo: "El precio y la factura llega: entrenamientos, me he lesionado, no escucho bien del lado derecho, he orinado sangre, me han cortado la frente, un par de veces la cejas, han daño mi cerebro".
Por último, Lester Martínez hizo la promesa de algún día regresar al Times Square junto a sus padres y que Julio NYC le haga una sesión fotográfica.