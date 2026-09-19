 Emotivo encuentro entre Julio NYC y Lester Martínez
Deportes

Así fue el emotivo encuentro entre Julio NYC y Lester Martínez

El famoso fotógrafo guatemalteco tuvo la oportunidad de conversar y fotografiar al campeón interino del peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo.

Compartir:
Encuentro entre Julio NYC y Lester Martínez
Encuentro entre Julio NYC y Lester Martínez / FOTO: julio_nyc1
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El famoso fotógrafo guatemalteco, Julio Cota Julajuj, conocido en sus redes sociales como "Julio NYC", y quien se caracteriza por tomar fotografías a desconocidos en el Times Square de Nueva York (Manhattan), tuvo la oportunidad de conocer personalmente a Lester Martínez, el boxeador petenero que recientemente retuvo el título interino del peso supermediano del Consejo Mundial de Boceo (CMB).

El influencer chapín, que cuenta solo en Instagram con 1.7 millones de seguidores, tuvo un encuentro muy emotivo con el boxeador petenero Lester Martínez, y ambos se demostraron admiración total hacia sus trabajos.

Como parte del material multimedia que Julio está acostumbrado a subir a sus redes sociales, le pidió autorización a Lester Martínez si permitía que le hiciera una sesión fotográfica en pleno Times Square, sitio emblemático de Nueva York, el cual está ubicado en la esquina de la avenida Broadway y la Séptima Avenida, a lo que Lester accedió gustosamente.

Durante la sesión fotográfica, ambos talentos nacionales compartieron un poco de sus experiencias y Julio aprovechó la oportunidad para conversar con Lester Martínez, quien dejó grandes reflexiones.

Entrevista a Lester Martínez

Al ser consultado sobre la motivación que tiene día a día para levantarse y entrenar, Lester Martínez respondió: "Es recordar al niño que a su casa llevaba solo malas noticias. No te estoy diciendo que andaba en malos pasos, andaba haciendo cosas malas, que no eran las adecuadas, como mal en la escuela".

Martínez añadió: "Las metas, sueños e ilusiones que tenemos hoy en día, son las que de niño dije que en algún momento de la vida yo llegaré a hacer esto".

Lester Martínez también recordó que su gran motivación son sus padres. "Lo que me motiva seguir adelante son mis papás y la promesa que me hice de niño: un día, Lester Martínez iba a ser campeón mundial de Guatemala, y que Guatemala y el mundo iba a saber de dónde era, de dónde soy y para dónde voy".

La carrera de Lester Martínez, que ya acumula 18 años, ha dejado momentos difíciles en su cuerpo. Durante la conversación con Julio Cota Julajuj, el boxeador petenero dijo: "El precio y la factura llega: entrenamientos, me he lesionado, no escucho bien del lado derecho, he orinado sangre, me han cortado la frente, un par de veces la cejas, han daño mi cerebro".

Por último, Lester Martínez hizo la promesa de algún día regresar al Times Square junto a sus padres y que Julio NYC le haga una sesión fotográfica. 

Foto embed
Lester Martínez en el Times Square de Nueva York - julio_nyc1

En Portada

Clausuran fábrica de jabón por contaminación en río Las Vacast
Nacionales

Clausuran fábrica de jabón por contaminación en río Las Vacas

02:36 PM, Sep 19
Un hat-trick Raphinha decide el partido y el Barcelona se afianza en la cimat
Deportes

Un hat-trick Raphinha decide el partido y el Barcelona se afianza en la cima

02:58 PM, Sep 19
INGUAT celebra el festival Esquipulas viene a la ciudadt
Nacionales

INGUAT celebra el festival "Esquipulas viene a la ciudad"

12:55 PM, Sep 19
Selección Nacional comparte con aficionados en el CARt
Deportes

Selección Nacional comparte con aficionados en el CAR

11:39 AM, Sep 19
Consternación por la sorpresiva muerte de querida actriz t
Farándula

Consternación por la sorpresiva muerte de querida actriz

08:23 AM, Sep 19

Temas

GuatemalaFútbolFutbol Guatemalteco#liganacionalPNCLiga Nacionalredes socialesEstados UnidosEE.UU.Real MadridSeguridad
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar