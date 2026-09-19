 Hansi Flick: “Primeros ocho partidos, ocho victorias”
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Hansi Flick: “Primeros ocho partidos, ocho victorias; es perfecto”

El entrenador alemán también elogió la actuación de su delantero brasileño, Raphinha, autor de los tres goles del Barcelona.

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Hansi Flick, entrenador del Barcelona
Hansi Flick, entrenador del Barcelona / FOTO: EFE
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El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, se mostró "muy feliz" por la victoria en el campo del Sevilla (1-3) y por el gran comienzo de temporada de su equipo, y afirmó: "primeros ocho partidos (7 de LaLiga y uno de Champions), ocho victorias; es perfecto".

"Estoy feliz, muy feliz por haber ganado aquí en un partido complicado", recalcó tras el encuentro en el Ramón Sánchez-Pizjuán, de la séptima jornada de LaLiga EA Sports, el técnico alemán.

También elogió la actuación de su delantero brasileño Raphinha, autor de los tres goles del Barcelona en el estadio del barrio de Neervión, y aseguró que su rendimiento no le sorprende.

"Es perfecto, estoy muy contento por haber ganado aquí. No me sorprende lo de Raphinha. Lo veo todos los días en los entrenamientos. Su dinámica es top", aseveró.

Flick también confirmó que el defensa danés Andreas Christensen, al que tuvo que sustituir en el minuto 59 del partido contra el Sevilla, "estará unas semanas fuera" del equipo por una lesión en el muslo izquierdo de la que no dio más detalles.

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Hansi Flick, entrenador del Barcelona - EFE

Triunfo del Barcelona

Un triplete del brasileño Raphael Dias, 'Raphinha', estratosférico con 14 goles en los ocho primeros partidos del curso -siete de Liga y uno de Champions- y auxiliado por dos asistencias de Lamine Yamal, le dio la victoria al Barcelona en el campo de un buen Sevilla (1-3), donde impuso su rodillo para mantener el liderato y el pleno de triunfos.

El Sevilla, en un magnífico primer tiempo y con una gran presión que ahogó muchas veces a los azulgranas, se adelantó a los 19 minutos con un tanto de cabeza del francés Youssouf Fofana, pero Raphinha empató tres minutos después. En el segundo tiempo cambió el decorado y, con el Barcelona más agresivo -suma 31 goles en Liga, más 5 en la Liga de Campeones-, el brasileño, pleno de aciertos, anotó dos goles más, en el 52 y el 69, para establecer el 1-3.

Un hat-trick Raphinha decide el partido y el Barcelona se afianza en la cima

El Barcelona ganó 1-3 en el Sánchez-Pizjuán con tres goles de Raphinha. El brasileño suma 12 tantos en siete jornadas y sostiene el liderato culé antes del parón de selecciones.

*Información EFE

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