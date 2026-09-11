Selección Nacional: Convocados de Tena para Nations League

Esta tarde, la Federación de Futbol de Guatemala dio a conocer de forma oficial la nómina de 24 jugadores llamados por el técnico mexicano Luis Fernando Tena para los duelos de la Nations League (Liga A) que sostendrá la Selección Nacional de Guatemala a finales de septiembre.
Ayer, se conoció un listado preliminar de 23 jugadores, donde había 15 jugadores locales y 8 legionarios. De ese listado, Municipal es el club base de la Selección de Guatemala y no aparecía ningún jugador de Comunicaciones. Pero este viernes, la lista incluyó 24 futbolistas, donde se sumó a Stheven Robles de los "Cremas", por ende, el "Albo" al final sí tendrá representatividad en la "Bicolor", así sea con un único profesional.
Es de recordar que por temas familiares, el capitán José Carlos Pinto no es llamado al inicio de los trabajos de la "Azul y Blanco", además, el regular portero Frey Pérez no aparece dentro de este listado de Tena, pero sí fueron llamados Hagen y Navarro, dos guardametas que no han tenido mucha actividad en el arranque de temporada.
Los convocados
- Municipal: Kenderson Navarro, Nicolás Samayoa, José Morales, Carlos Estrada, Jonathan Franco, Rudy Muñoz y César Calderón
- Antigua: Luis Morán, José Rosales, Oscar Castellanos y William Fajardo
- Xelajú: Jorge Aparicio y Kevin Ruiz
- Malacateco: Kevin Ramírez
- Mixco: Allen Yanes
- Comunicaciones: Stheven Robles
- Legionarios: Arquímedes Ordoñez (FC Tulsa de la USL Championship de Estados Unidos), Nicholas Hagen (Columbus Crew de la MLS de Estados Unidos), Rubio Rubín (Locomotive de la USL Championship de Estados Unidos), Matt Evans (Wacker Innsbruck, cuarta división de Austria), Olger Escobar (Montréal de la MLS), Óscar Santis (Brunei DPMM FC de Malasia), Darwin Lom (The Strongest de Boliva) y Aaron Herrera (sin equipo)
Tras su eliminación en el 2025, la Selección de Guatemala disputó cuatro partidos amistosos y todos han sido este año. De los juegos FIFA, la "Bicolor" perdió los cuatro enfrentamientos: 1-0 ante Canadá, 7-0 ante Argelia, 3-1 ante República Checa y 3-0 ante Ecuador.
De este listado, podría existir alguna depuración de casa al viaje que haga la Selección a Jamaica.