Selección: Surgen los primeros nombres para Nations League

El próximo 25 de septiembre, la Selección Nacional de Guatemala debutará en la Nations League 2026-2027 visitando al seleccionado de Jamaica en territorio caribeño, y de esa forma, la "Bicolor" guatemalteca vuelve a escena oficialmente tras su tremendo fracaso en la fatídica doble fecha de noviembre de 2025 donde la "Azul y Blanco" fue derrotada por Panamá en el estadio El Trébol y luego vino el triunfo ante Surinam, pero que no sirvió de nada para lograr el boleto al Mundial 2026 o al repechaje.
Las próximas horas será vital ya que la Federación de Futbol de Guatemala debe de socializar la nómina de convocados por el técnico mexicano Luis Fernando Tena, pero mientras se espera la lista oficial, la prensa afín al máximo ente del futbol ya filtró algunos nombres y novedades que tendría la "Bicolor" para este mes donde Guatemala visitará el 25 a Jamaica y recibirá a El Salvador el 28.
Según el listado no oficial, serían 23 los jugadores convocados para esta doble fecha, de los cuales, ocho son jugadores legionarios y 15 de la Liga Nacional de Guatemala. En la lista solo existe un jugador nuevo, es decir, que no había sido parte de este proceso (César Archila de Municipal).
Por el momento, a espera de ser oficial, Municipal sigue siendo la base de la Selección Nacional de Guatemala con el aporte de siete futbolistas. Le sigue Antigua con cuatro seleccionados, Xelajú aporta dos y los equipos de Malacateco y Mixco con uno por club. En total, son cinco clubes de la Liga Nacional quienes se distribuyen a los seleccionados. Comunicaciones no tendrá representatividad en este proceso por el momento ya que Fredy Pérez quedaría fuera de convocatoria y de momento no está dentro de los planes de Tena, José Carlos Pinto, quien pasa momentos difíciles en tema familiar.
Los convocados
- Municipal: Kenderson Navarro, Nicolás Samayoa, José Morales, Carlos Estrada, Jonathan Franco, Rudy Muñoz y César Calderón
- Antigua: Luis Morán, José Rosales, Oscar Castellanos y William Fajardo
- Xelajú: Jorge Aparicio y Kevin Ruiz
- Malacateco: Kevin Ramírez
- Mixco: Allen Yanes
Legionarios: Arquímedes Ordoñez (FC Tulsa de la USL Championship de Estados Unidos), Nicholas Hagen (Columbus Crew de la MLS de Estados Unidos), Rubio Rubín (Locomotive de la USL Championship de Estados Unidos), Matt Evans (Wacker Innsbruck, cuarta división de Austria), Olger Escobar (Montréal de la MLS), Óscar Santis (Brunei DPMM FC de Malasia), Darwin Lom (The Strongest de Boliva) y Aaron Herrera (sin equipo)
Por el momento no han sido convocados Marcelo Hernández, quien ha sido regular en los microciclos, José Ardón por lesión y Fredy Pérez por decisión técnica.
Tras su eliminación en el 2025, la Selección de Guatemala disputó cuatro partidos amistosos y todos han sido este año. De los juegos FIFA, la "Bicolor" perdió los cuatro enfrentamientos: 1-0 ante Canadá, 7-0 ante Argelia, 3-1 ante República Checa y 3-0 ante Ecuador.