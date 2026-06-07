Selección Nacional en 2026: Cuatro derrotas consecutivas

La Selección Nacional de Guatemala cayó esta tarde por goleada 3-0 ante su similar de Ecuador, en un duelo amistoso de preparación para los ecuatorianos de cara a su debut en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, evento que será organizado por primera vez por tres países: Estados Unidos, México y Canadá.
El comienzo del año 2026 ha sido fatal para la "Azul y Blanco", que viene de un año 2025 terrible: Se perdió la posibilidad de clasificar al primer Mundial en la historia del combinado absoluto.
Luis Fernando Tena, el principal causante del fracaso de la "Bicolor" el año pasado recibió la confianza para un nuevo proceso, el cual ha comenzado "patas arriba".
En enero, la Selección de Canadá enfrentó a Guatemala y la derrotó 1-0 con gol de Jacen Russell-Rowe en el BMO Stadium de Los Angeles, California, Estados Unidos.
Para marzo, Guatemala enfrentó a Argelia en un compromiso exigente ante un rival de primera línea. El resultado, de escándalo: 7-0. En aquella oportunidad Luis Fernando Tena no pudo dirigir ni viajar a Italia por problemas de salud. Ese resultado ha sido el más abultado en el proceso de Tena.
Aquel partido quedó marcado por un error grosero del portero Kenderson Navarro, que quedó borrado totalmente de Selección Nacional para los dos siguientes llamados.
Derrotas y errores de porteros
Para junio, cuando se cierra el primer semestre del año, los dirigidos por Luis Fernando Tena tendrían dos compromisos amistosos para apoyar a las selecciones que serán protagonistas en el Mundial 2026: República Checa y Ecuador.
En el duelo ante los checos, del pasado jueves 4 de junio, República Checa derrotó a Guatemala 3-1 con anotaciones de Patrick Schick, Tomas Soucek y Denis Visinksky. Por los chapines había anotado William Fajardo.
El duelo ante los checos, Luis Morán que había recibido la confianza de Tena para ser titular, falló groseramente en una jugada que terminó por liquidar el partido a favor del representativo europeo. Así se agudizaba el tema de la portería guatemalteca.
Y este domingo 7 de junio, en el cierre de actividades para la "Bicolor", era Ecuador el examinador. El resultado, el esperado, goleada 3-0 con goles de Jordy Caicedo, Nilson Angulo y Pervis Estupiñán.
Lo inesperado, un horror del guardameta Nicholas Hagen, que nuevamente pone en aprietos y en cuestionamiento el nivel de porteros, no solo en Selección Nacional sino en el futbol local.