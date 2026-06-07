Resultado Ecuador vs. Guatemala - Amistoso junio 2026

La Selección Nacional de Guatemala continúa atravesando un complicado momento futbolístico. Este domingo, la Azul y Blanco cayó por 3-0 frente a Ecuador en el ScottsMiracle-Gro Field de Columbus, Ohio, en un encuentro en el que el conjunto sudamericano fue ampliamente superior de principio a fin. Con este resultado, el equipo dirigido por Luis Fernando Tena acumula cuatro partidos disputados en 2026 y cuatro derrotas, una racha que incrementa las dudas alrededor del combinado nacional.
El primer gol del encuentro llegó al minuto 19 por intermedio de Jordy Caicedo, quien convirtió desde el punto penal tras una acción que generó discusión y que finalmente fue sancionada por el árbitro mexicano Marco "El Gato" Ortiz. Aunque Guatemala intentó mantenerse en partido durante gran parte del compromiso, Ecuador mantuvo el control de las acciones y creó numerosas oportunidades de gol. La sentencia llegó en la recta final del encuentro, cuando Nilson Angulo anotó el segundo tanto al minuto 73 tras un centro desde la banda derecha de Ángelo Preciado. Seis minutos más tarde, Pervis Estupiñán aprovechó un desafortunado despeje del guardameta Nicholas Hagen para decretar el 3-0 definitivo.
Ecuador aprovecha el débil nivel de Guatemala
Para Ecuador, este compromiso representó su última prueba antes de su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026. La Tri llegará con confianza a su debut mundialista, programado para el próximo 14 de junio frente a Costa de Marfil en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. El conjunto ecuatoriano dejó buenas sensaciones y confirmó el nivel competitivo que espera mostrar en la máxima cita del fútbol internacional.
Mientras tanto, Guatemala sigue sin encontrar respuestas. En lo que va de 2026, la selección nacional ha perdido sus cuatro partidos amistosos: 1-0 ante Canadá, 7-0 frente a Argelia, 3-1 contra República Checa y 3-0 ante Ecuador. Más allá de los resultados, preocupa el balance estadístico del equipo, que registra 14 goles recibidos y apenas uno anotado.
Tras quedarse fuera del Mundial de 2026, el combinado nacional continúa mostrando dificultades para competir ante selecciones de alto nivel, una situación que mantiene bajo presión al cuerpo técnico encabezado por Luis Fernando Tena y que deja muchas interrogantes sobre el futuro inmediato de la Azul y Blanco.