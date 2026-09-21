Desgarrador mensaje de Presley Gerber antes de su trágica muerte

Uno de los últimos mensajes que Presley Gerber compartió en redes sociales ha cobrado un significado especial tras conocerse su muerte a los 27 años. El hijo de la supermodelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber había hablado abiertamente sobre su lucha contra las adicciones y el proceso que atravesaba para intentar recuperar el control de su vida.
Gerber murió el domingo 20 de septiembre mientras se encontraba en un centro de rehabilitación, según los registros de la Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles. La familia confirmó la noticia a través de un representante y pidió privacidad durante este "momento muy difícil y doloroso".
Hasta este 21 de septiembre, la causa de su muerte no ha sido determinada públicamente. La Oficina del Médico Forense informó que la investigación continúa y que la Policía de Santa Mónica está a cargo del caso.
"Estaba absolutamente aterrorizado"
En marzo de 2026, seis meses antes de morir, Presley compartió en Instagram un video grabado antes de someterse a un tratamiento con ibogaína para combatir su adicción.
Las imágenes fueron tomadas durante su estancia en una clínica de bienestar en Cancún, México, donde participó en un ritual y una oración antes del procedimiento.
En el mensaje, el joven reconoció el temor que experimentaba ante lo que estaba a punto de enfrentar.
"Estaba absolutamente aterrorizado", confesó Presley, quien explicó que durante aquel proceso repetía como mantras la importancia de amarse a sí mismo y que aquella debía ser "la última vez".
@presleygerber
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Entertainment Weekly confirmó que la publicación fue realizada el 26 de marzo. La ibogaína es una sustancia psicoactiva derivada de la planta africana iboga y ha sido estudiada por su posible aplicación frente a trastornos relacionados con el consumo de sustancias, aunque no está aprobada para uso terapéutico en Estados Unidos.
@presleygerber
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"Enfrenté aquello de lo que había estado huyendo"
Presley también habló sobre lo difícil que había sido dejar de intentar controlar todo durante el procedimiento.
El modelo aseguró que decidió confiar en que algo más grande lo estaba guiando y que sabía por qué había llegado hasta ese lugar. Según explicó, la experiencia lo obligó a confrontar aquello de lo que llevaba tiempo huyendo.
"Enfrenté aquello de lo que había estado huyendo", escribió, antes de asegurar que poco a poco comenzaba a encontrar nuevamente el camino hacia sí mismo.
La publicación terminó con una frase que ahora ha vuelto a llamar la atención de sus seguidores: "Rezando para que sea la última vez que tenga que volver".
El apoyo de Cindy Crawford y su familia
El testimonio de Presley recibió inmediatamente el respaldo de su familia. Su hermana menor, Kaia Gerber, expresó en los comentarios que se sentía orgullosa de él y lo calificó como un "guerrero".
Cindy Crawford también reaccionó al mensaje de su hijo y destacó la fortaleza que había demostrado durante su proceso. Presley respondió a su madre con un breve "Te amo, mamá".
Su padre, Rande Gerber, también le dedicó unas palabras públicas en las que destacó el coraje que implicaba enfrentar momentos difíciles y le expresó lo orgulloso que se sentía de él.
Una batalla que decidió hacer pública
Presley había hablado en diferentes oportunidades sobre los problemas de adicción y salud mental que enfrentó durante varios años.
En 2023, durante una entrevista en el podcast Studio 22, explicó que deseaba utilizar sus propias experiencias para ayudar a otras personas que atravesaran situaciones similares.
El joven reconoció haber enfrentado problemas de salud mental y depresión y aseguró que, si compartir su historia podía ayudar incluso a una sola persona a salir de una situación como la que él había vivido, para él sería suficiente.
En 2024 también reveló que había atravesado una grave adicción a los opioides durante varios años y relató haber sufrido una sobredosis de fentanilo que, según su testimonio, estuvo cerca de ser fatal y lo mantuvo en coma durante varios días.
Además, contó que había desarrollado dependencia a medicamentos recetados y habló públicamente sobre los tratamientos que había recibido.
En 2025 comenzó incluso una serie en redes sociales llamada "Mental Health Mondays", con la que buscaba fomentar conversaciones abiertas sobre los problemas de salud mental.