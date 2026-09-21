Irlandeses piden que su país boicotee partido ante Israel

Un grupo de alrededor de 160 deportistas irlandeses pidió a la selección nacional de fútbol que boicotee el partido contra Israel correspondiente a la Liga de Naciones, programado para el próximo 27 de septiembre. La solicitud fue presentada mediante una carta firmada por atletas olímpicos, exfutbolistas internacionales, antiguos jugadores de rugby y boxeadores, quienes instaron a la Federación Irlandesa de Fútbol a reconsiderar su postura antes del encuentro.
El partido de ida entre Irlanda e Israel está previsto para disputarse en Hungría, mientras que el compromiso de vuelta tendrá lugar en Serbia el 4 de octubre. En la misiva, los deportistas reconocen que la federación pudo haber adoptado medidas con anterioridad, pero consideran que todavía existe la posibilidad de tomar una decisión que, a su juicio, refleje los valores que históricamente han estado vinculados al deporte y a la sociedad irlandesa.
Deportistas irlandeses no quieren que su país juegue ante Israel
"No jugar este partido sería la cosa más deportiva que se podría hacer. Es un momento muy importante y es una oportunidad para hacer lo correcto. Ponerse la camiseta de Irlanda y representar a tu país significa mucho, pero la Irlanda que queremos representar es la que recuerda sus raíces anticolonialistas y resistencia antimperialista", señala la carta. Los firmantes también sostienen que la decisión tendría un significado que iría más allá del resultado deportivo y que podría mostrar el papel del deporte como espacio de unión.
La petición se produce después de que, en julio, la Federación Irlandesa de Fútbol sometiera a votación una propuesta para suspender los partidos frente a Israel. La iniciativa no prosperó al obtener 75 votos en contra, 32 a favor y tres abstenciones. Ahora, los deportistas que respaldan la carta vuelven a plantear el debate antes del primer enfrentamiento, mientras ambas selecciones se preparan para disputar sus compromisos de la Liga de Naciones.