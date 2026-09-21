Tras allanamientos, Usac confirma que el campus central está abierto

La Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) confirmó que el campus central y las distintas sedes a nivel nacional se encuentran funcionando con normalidad este lunes, 21 de septiembre. La información surge luego del operativo realizado por las autoridades en seguimiento de una investigación por la posible alteración de registros académicos de los estudiantes.
El personal del Ministerio Público (MP), acompañado de agentes de la Policía Nacional Civil, se presentó el pasado viernes al campus central, en la zona 12 de la Ciudad de Guatemala, para desarrollar las diligencias de recolección de información y posible evidencia. Las labores se extendieron hasta la madrugada del sábado.
La Fiscalía confirmó que las acciones implementadas permitieron recabar evidencia, la cual está en proceso de ser analizada para profundizar en las averiguaciones que están en desarrollo.
Tras esta situación, en las últimas horas fue difundido un video en el que el rector de la Usac, Walter Mazariegos, explica que el campus se encuentra abierto este día y sus distintas oficinas están brindando los servicios correspondientes. Sin embargo, evitó hacer mención del operativo que se llevó a cabo en el lugar.
El rector recordó que el referido recinto abre sus puertas a las 05:00 de la mañana y cierra a las 10:00 de la noche.
Clases regulares y servicios activos
De acuerdo con Mazariegos, en la sede de la zona 12 se maneja la administración en general de la universidad, lo que abarca funciones desde Rectoría, hasta servicios de estudiantes, aspirantes, profesores, trabajadores administrativos y de servicio y atención para jubilados a través del plan de prestaciones.
Enfatizó que todos los servicios presenciales y en línea están funcionando con regularidad y se tienen sistematizados todos los procesos.
Asimismo, aseguró que también se da continuidad a las actividades académicas programadas, entre ellas, bibliotecas, laboratorios, hospital, clínica dental, prácticas de agronomía y veterinaria, exámenes de graduación y actos de imposición de toga.
En conclusión, el rector indicó que se encuentran dando seguimiento a la agenda propiamente autorizada por las juntas directivas.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7