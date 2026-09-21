Massiel Carrillo lanza podcast con sus hermanas bellas

Massiel Carrillo sorprendió a sus seguidores en redes sociales al anunciar un nuevo proyecto que realizará junto a sus hermanas. La expresentadora de televisión, quien actualmente se desempeña como modelo y cantante, compartió un misterioso clip que despertó la curiosidad de sus seguidores.
En las imágenes aparecen las tres hermanas Carrillo, quienes lucen atuendos llamativos y proyectan una imagen llena de personalidad. Aunque el video es breve, el mensaje que acompaña las imágenes deja claro que este nuevo proyecto tendrá un lado mucho más personal.
"Somos tres hermanas que aprendimos a sostenernos en los momentos más difíciles. Y de ahí nació este espacio, un podcast real y sin filtros", se escucha en el anuncio. El nuevo podcast llevará por nombre "Las tres mosquetercas" y, según lo adelantado por Massiel Carrillo, será un espacio para conversar sobre experiencias, emociones y situaciones que muchas personas viven, pero que pocas veces se atreven a contar.
"Donde hablamos de lo que muchos sentimos, pero pocos decimos", es parte del mensaje que acompaña el clip publicado por la guatemalteca. La frase ha generado expectativa, especialmente porque las hermanas aseguran haber aprendido a sostenerse mutuamente durante momentos difíciles.
Más del nuevo proyecto de Massiel Carrillo
Esto podría convertirse en uno de los principales ejes del contenido que compartirán próximamente. El video también muestra la complicidad entre las tres hermanas, quienes aparecen juntas frente a las cámaras y con una propuesta visual llamativa.
Por ahora, no se han revelado detalles sobre la fecha exacta del estreno ni sobre los temas que abordarán en el primer episodio. Massiel Carrillo cerró el anuncio con una frase que dejó a sus seguidores esperando más: "Muy pronto, Las tres mosquetercas".
El proyecto representa una nueva faceta para la también cantante y modelo, quien durante los últimos años ha continuado vinculada al mundo del entretenimiento desde diferentes plataformas. Ahora, Massiel Carrillo apuesta por el formato de podcast junto a sus hermanas, con una propuesta que busca mostrar su lado más personal y abordar conversaciones que, según adelantaron, no tendrán filtros.