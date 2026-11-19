Las fuerzas de seguridad llevan a cabo este jueves, 19 de noviembre, un operativo en diferentes puntos de Puerto Barrios, en el departamento de Izabal, en el marco del Estado de Sitio que se encuentra vigente desde el pasado fin de semana y que se mantendrá durante un mes para hacerle frente a los hechos de violencia.
Según el reporte emitido por la Policía Nacional Civil (PNC), las acciones están a cargo de investigadores de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC), que trabajan con el apoyo de agentes de diferentes comisarías y unidades especializadas y en coordinación con fiscales del Ministerio Público (MP).
"En cumplimiento de las disposiciones del Estado de Sitio, están en desarrollo diez diligencias de allanamiento en la aldea Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, Izabal", explicó un portavoz de la entidad de seguridad.
Agregó que estos procedimientos forman parte de las investigaciones que se desarrollan en seguimiento a los recientes hechos de violencia registrados en ese municipio.
Las autoridades buscan recabar indicios y fortalecer las investigaciones para esclarecer los hechos delictivos y establecer posibles responsabilidades.