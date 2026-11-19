El suizo Gianni Infantino, actual presidente; el francés Philippe Diallo y el japonés Kohzo Tashima son los tres aspirantes a la presidencia de la FIFA, a la espera de que se validen sus candidaturas para las elecciones que se celebrarán el 18 de marzo en Rabat, Marruecos.
Gianni Infantino, diez años en la presidencia
Infantino (Brig, Suiza, 1970), preside la FIFA desde 2016, cuando sucedió a Joseph Blatter tras el ‘FIFA Gate’, uno de los mayores casos de corrupción del fútbol, que incluyó sobornos, fraude y blanqueo de dinero.
En su etapa anterior, el suizo-italiano trabajó en la UEFA en asuntos jurídicos, comerciales y profesionales. En 2004 fue nombrado director de asuntos legales y licencias de clubes; en 2007, con el francés Michel Platini como presidente, pasó a ser secretario general adjunto y en 2009, secretario general.
Durante esos años ganó visibilidad internacional y estuvo asociado a reformas como el control económico de los clubes mediante el llamado juego limpio financiero y la ampliación de la Eurocopa a 24 selecciones.
Philippe Diallo, el candidato de la UEFA
El francés Philippe Diallo (Saint-Nazaire, 1963), presidente de la Federación Francesa de Futbol (FFF), es el candidato de la UEFA para dirigir la FIFA.
Tras anunciar que concurriría a la elección, Diallo aseguró que su candidatura "ha despertado una esperanza de cambio" y propuso una "dirección colegiada" al frente del organismo que dirige el fútbol mundial.
Licenciado en Derecho y jugador en las categorías inferiores del FC Nantes, Diallo lleva tres décadas vinculado a cargos directivos en el futbol francés.
Kohzo Tashima, una larga trayectoria en el deporte japonés
El japonés Kohzo Tashima (Reihoku, 1957) es un exfutbolista, exentrenador y dirigente vinculado durante décadas a las principales instituciones del futbol de su país, que también ha sido vicepresidente del Comité Olímpico Japonés.
Jugó como centrocampista en el Furukawa Electric (1980-1982) de la primera división japonesa y disputó siete partidos con la selección de su país (1979 y 1980).
Tras obtener el título de entrenador en Alemania, dirigió a la selección japonesa sub-16 (1999) y a la sub-17 (2001).
En 2002 comenzó su etapa como directivo de la Asociación de Futbol de Japón (JFA), donde fue director del Comité Técnico, secretario general y vicepresidente.
Tashima, actualmente presidente honorario de la federación japonesa, fue también vicepresidente del Comité Olímpico Japonés (2019-2025).
*Información EFE.