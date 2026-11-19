La situación judicial del cantante español Julio Iglesias ha dado un nuevo giro. La Audiencia Nacional de España admitió a trámite una querella presentada por dos antiguas trabajadoras del artista, quienes lo acusan de presuntas agresiones sexuales, lesiones y trato degradante durante el tiempo que estuvieron empleadas en sus residencias del Caribe.
La decisión fue anunciada el miércoles 18 de noviembre de 2026 y representa la apertura de una investigación penal contra el intérprete de 83 años, considerado una de las figuras más reconocidas de la música romántica en español.
El magistrado Antonio Piña determinó que los testimonios y elementos aportados por las denunciantes justifican iniciar las diligencias correspondientes. Sin embargo, aclaró que la admisión de la querella no significa que las acusaciones hayan sido comprobadas.
La resolución también establece que las dos mujeres deberán presentarse ante la justicia española el próximo 3 de febrero de 2027 para ratificar sus declaraciones.
¿De qué acusan a Julio Iglesias?
Las denunciantes son dos antiguas empleadas que trabajaron para Julio Iglesias durante 2021 en propiedades ubicadas en República Dominicana y Bahamas.
Una de ellas desempeñaba labores domésticas, mientras que la otra trabajaba como fisioterapeuta.
De acuerdo con sus testimonios, ambas habrían sufrido situaciones de acoso, agresiones sexuales, lesiones físicas y humillaciones durante su relación laboral con el cantante.
Las mujeres describieron un supuesto ambiente de control e intimidación dentro de las residencias, donde aseguran que ocurrieron los hechos denunciados.
La organización internacional Women's Link Worldwide asumió su representación legal y presentó las acusaciones ante las autoridades españolas.
El caso adquirió notoriedad pública después de una investigación periodística conjunta realizada por el medio español elDiario.es y la cadena estadounidense Univision, que recogió los testimonios de las extrabajadoras.
A partir de esas declaraciones, las denunciantes emprendieron acciones legales para que las autoridades investigaran lo sucedido.
Las pruebas que llevaron al juez a abrir la investigación
Uno de los elementos importantes de la resolución judicial es la documentación presentada por las denunciantes.
Según información difundida por la agencia EFE, el expediente incluye fotografías de presuntas lesiones físicas, conversaciones y los relatos de las dos mujeres.
En una de las imágenes se observa un hematoma en el brazo de una denunciante, que podría ser compatible con haber sido sujetada con fuerza.
También aparecen marcas en uno de sus muslos que, según el documento judicial, podrían corresponder a una mordedura humana.
El magistrado Antonio Piña consideró que estos elementos, junto con las declaraciones, constituyen una base suficiente para comenzar una investigación.
No obstante, el juez dejó establecido que la apertura del procedimiento no supone una valoración definitiva sobre la credibilidad de los testimonios ni acredita la responsabilidad penal del cantante.
La investigación deberá determinar la autenticidad, el contexto y el alcance de los elementos presentados.
¿Por qué la justicia española había rechazado inicialmente el caso?
El procedimiento judicial ha atravesado varias etapas desde que las mujeres decidieron denunciar los presuntos hechos.
En enero de 2026, la Fiscalía de la Audiencia Nacional examinó las acusaciones, pero decidió archivar sus diligencias preliminares al considerar que los tribunales españoles no tenían competencia para investigar.
El argumento principal era que los hechos denunciados habrían ocurrido fuera de España, específicamente en República Dominicana y Bahamas.
Además, las denunciantes no residían en territorio español y, según la valoración inicial, no existían suficientes vínculos jurisdiccionales para continuar con el procedimiento.
Ante esa decisión, las mujeres, representadas por Women's Link Worldwide, optaron por presentar una querella directamente ante la Audiencia Nacional.
Posteriormente, la Fiscalía modificó su criterio y, en octubre, respaldó la posibilidad de que los tribunales españoles investigaran las acusaciones.
Finalmente, el juez Antonio Piña determinó que la nacionalidad española de Julio Iglesias permite asumir la investigación de determinados delitos denunciados.
Esta decisión abrió una nueva etapa judicial después de varios meses de controversia sobre qué país debía conocer el caso.
No todos los delitos denunciados serán investigados
Aunque el magistrado admitió la querella, su resolución no incluye la totalidad de las acusaciones formuladas inicialmente.
El juez aceptó investigar los presuntos delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante.
Sin embargo, rechazó la parte de la querella relacionada con posibles delitos de trata de seres humanos y vulneraciones de los derechos de los trabajadores.
La decisión delimita el alcance de las diligencias y establece cuáles serán los hechos que deberán examinarse durante el procedimiento.
Además, el magistrado señaló que existen aspectos de la narración que requieren mayor esclarecimiento, particularmente en relación con la posible intervención de otras trabajadoras de las residencias.
Estas circunstancias podrían plantear dificultades procesales, debido a que algunos de los hechos habrían involucrado a personas extranjeras fuera del territorio español.
A pesar de ello, el juez consideró que tales dificultades no impiden iniciar la investigación.
Las denunciantes deberán declarar en febrero de 2027
La próxima fecha importante del proceso será el 3 de febrero de 2027, cuando las dos antiguas trabajadoras deberán comparecer presencialmente ante la justicia española.
Durante esa diligencia se espera que ratifiquen el contenido de la querella y proporcionen información adicional sobre los hechos denunciados.
La comparecencia permitirá al magistrado profundizar en sus testimonios y determinar qué otras diligencias resultan necesarias.
Por el momento, no se ha anunciado una fecha para que Julio Iglesias declare ante el tribunal.
El juez también rechazó inicialmente las solicitudes de otorgar a las denunciantes la condición de testigos protegidos y de imponer medidas cautelares de alejamiento, al considerar que no se habían acreditado los requisitos legales para adoptarlas.
Sin embargo, señaló que podrían establecerse medidas de protección si surgieran circunstancias que justificaran su aplicación.
¿Qué ha dicho Julio Iglesias sobre las acusaciones?
Julio Iglesias ha rechazado públicamente las acusaciones de abuso sexual formuladas en su contra.
En enero de 2026, cuando las denuncias adquirieron repercusión internacional, el cantante aseguró que los señalamientos eran falsos. Su postura ha sido negar los hechos que le atribuyen las antiguas empleadas.
Tras conocerse la nueva resolución judicial, The Associated Press intentó obtener comentarios de Russell L. King, abogado especializado en entretenimiento con sede en Miami, cuyo sitio web identifica al artista entre sus clientes.
Sin embargo, la agencia informó que no había recibido una respuesta inmediata a su solicitud.
Hasta ahora, la admisión de la querella no constituye una sentencia ni una declaración de culpabilidad. El cantante conserva su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia durante el proceso.