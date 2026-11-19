En las últimas horas ha surgido un video antiguo sobre una agresión de un grupo de personas del Deportivo Marquense sobre un sujeto que viste indumentaria de Deportivo Mixco. Este nuevo acto de violencia se suscitó el pasado 14 de octubre de 2026 durante la fecha 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala, pero fue hasta el miércoles 18 de noviembre -un mes y cuatro días después- que salió a la luz pública a través de las distintas redes sociales.
La noche del miércoles comenzó a circular un video que muestra un acto de violencia en el estadio Marquesa de la Ensenada de San Marcos. Dicho material fue grabado el pasado miércoles 14 de octubre al finalizar el duelo entre "Leones Amarillos del Occidente" y los "Chicharroneros".
De acuerdo a las imágenes, se ve al menos a cinco personas, algunas identificadas con ropa de Marquense, agrediendo con patadas, manadas y empujones a un sujeto que viste una chumpa del Deportivo Mixco. Tras algunos momentos tensos, aparecen en escena otras personas a intermediar para que siguiera la paliza, entre ellos, un jugador local. Por el momento no se ha logrado identificar a los involucrados en dicho acto violento.
Esta pelea se generó en el área de camerinos del estadio Marquesa de la Ensena y fue grabado por una persona que, desde un sector de la grada, logró captar algunas tomas de lo acontecido hace un mes.
Por el momento, no hay una postura oficial ni de Marquense, ni de Mixco respecto a dicha pelea, la cual tampoco se reportó en el acta arbitral de aquel momento. Es de recordar que dicho encuentro fue dirigido por Cristhofer Corado.
Tampoco hubo reportes de prensa tanto local como nacional de alguna situación ajena al partido de aquella noche del miércoles 14 de octubre, el cual terminó con empate 1-1.
Previa de la jornada 21
Este video, que muestra un hecho de violencia ocurrido hace un mes por parte de personas afines a Marquense contra alguien de Mixco, sale a luz previo a la fecha 21 del Torneo Apertura 2026 y en un contexto donde los occidentales están a un paso de quedar fuera de la fase final y con un cuadro mixqueño que está en plena lucha por llegar directamente a las semifinales de la competencia (ya aseguró plaza para la postemporada).
Este fin de semana que se disputa la jornada 21, la antepenúltima de la fase de clasificación, Deportivo Mixco recibirá a Deportivo Malacateco el sábado 21 de noviembre a las 15:00 horas en el estadio Santo Domingo de Guzmmán, y, Marquense cierra la fecha cuando sea anfitrión del Aurora el domingo 22 de noviembre a las 19:10 horas en el estadio Marquesa de la Ensenada.