Una cámara de seguridad captó el momento en que un presunto extorsionista llega a una florería, intenta obligar al encargado a recibir un teléfono celular y lo pone en contacto con una persona que se encuentra al otro lado de la llamada. El hecho ocurrió en la zona 1 de San Miguel Petapa y el video ya circula en distintas plataformas de redes sociales.
En las imágenes se observa a un hombre que utiliza una gorra azul, la cual impide apreciar con claridad su rostro, cuando llega al establecimiento, permanece unos instantes en la entrada e intercambia algunas palabras con el encargado del negocio.
Posteriormente, ambos salen del local y el individuo le entrega un teléfono celular al dependiente. Sin embargo, el comerciante se niega a recibirlo y se lo devuelve inmediatamente.
Te quieren hablar, carnal", le dice el hombre mientras intenta convencerlo de que tome el aparato.
Ante la negativa del trabajador, el presunto extorsionista toma nuevamente el teléfono y se dirige a la persona que permanece en la llamada: "Mire, carnal, no quiere agarrar el phone", expresa.
El sujeto insiste en varias ocasiones, pero el encargado de la florería no accede a la petición. Lejos de aceptar el dispositivo, permanece firme en su postura y cubre la entrada del establecimiento mientras el individuo finalmente se retira.
Alerta para comerciantes
La grabación comenzó a difundirse como una denuncia ciudadana con la intención de alertar a comerciantes y propietarios de negocios de la zona 1 de San Miguel Petapa sobre este tipo de situaciones.
En el reporte se advierte que el hecho ocurrió durante el día del 18 de noviembre de 2026 y se pidió a los vecinos mantenerse atentos, tomar precauciones y comunicar cualquier actividad sospechosa a las autoridades correspondientes.
Asimismo, se solicitó compartir las imágenes para advertir a otros comerciantes y evitar que más establecimientos puedan convertirse en víctimas de posibles extorsiones.