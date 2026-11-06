Juzgado fija plazo para trasladar a Baldetti a prisión

La orden para que la ex vicepresidenta Roxana Baldetti regrese a prisión todavía no ha sido ejecutada, después de que el Juzgado de Mayor Riesgo "B" le revocó esta semana el permiso del cual gozaba hace meses para permanecer en su residencia para recuperarse por temas de salud.
Este viernes 6 de noviembre se conoció, de manera preliminar, que la exfuncionaria se negó a ser trasladada al centro de detención para mujeres Santa Teresa, ubicado en la zona 18 capitalina.
En ese sentido, la referida judicatura le fijó un plazo de tres horas al Sistema Penitenciario, por medio de un apercibimiento, para que se ejecuto la resolución judicial de que retorne a la prisión preventiva, mientras se resuelve su situación legal en los casos que enfrenta.
Revés para Baldetti
El pasado miércoles, durante la audiencia en la que se emitió la resolución sobre la revocatoria de la autorización que beneficiaba a Baldetti, tanto su defensa como la propia exfuncionaria expusieron argumentos asegurando que los problemas físicos que presenta hacen necesaria su permanencia en un espacio como su residencia para poder recuperarse.
La ex vicegobernante señaló en esa ocasión que lleva 11 años en prisión preventiva, que padece una enfermedad que no tiene cura y cada vez la debilita más y que hay exámenes que pueden comprobar su estado físico.
Sin embargo, el juez tomó en cuenta el planteamiento que hizo el Ministerio Público (MP) durante la diligencia, en el que señaló que ya se venció el plazo de 60 días que se había fijado para que esta persona se mantuviera en su hogar para cumplir con su proceso de recuperación.
En ese sentido, la Fiscalía solicitó que se haga presente físicamente a las audiencias, a partir de ahora, y ya no siga compareciendo a través de videoconferencia, como se ha dado en las últimas semanas dentro de los diferentes procesos penales que enfrenta la funcionaria.
El ente investigador también señaló que la sindicada no ha acudido a las citas que tenía asignadas en el Hospital General San Juan de Dios para el seguimiento de su padecimiento y que, según se ha recabado información, actualmente presenta mejoría en su estado de salud. Por ello, también solicitó que la procesada regresara a prisión.