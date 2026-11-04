 Juez revoca permiso a Baldetti y deberá volver a prisión
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Juez revoca permiso a Baldetti y deberá volver a prisión

La exvicemandataria tenía autorizado permanecer en su residencia por problemas de salud.

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La exvicepresidenta Roxana Baldetti en audiencia por videoconferencia en el Juzgado de Extinción de Dominio el miércoles 4 de noviembre de 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
La exvicepresidenta Roxana Baldetti en audiencia por videoconferencia en el Juzgado de Extinción de Dominio el miércoles 4 de noviembre de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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El Juzgado de Mayor Riesgo "B" resolvió este miércoles, 4 de noviembre, revocar el permiso que le había sido concedido a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, quien permanecía en su residencia por problemas de salud, por lo que deberá regresar a cumplir prisión preventiva.

El tema de las medidas de las que gozaba la exfuncionaria fue abordado durante la audiencia desarrollada esta mañana para resolver su situación dentro del caso Cooptación del Estado, donde se le señala de actos de corrupción.

Durante la diligencia, los representantes del Ministerio Público (MP) expusieron ante el juez Eduardo Orozco que ya se venció el plazo de 60 días que se había fijado para que Baldetti se mantuviera en su hogar para cumplir con un proceso de recuperación. En ese sentido, solicitaron que se haga presente físicamente a las audiencias y ya no siga compareciendo a través de videoconferencia, como se ha dado en las últimas semanas dentro de este y otros casos que enfrenta la funcionaria.

La Fiscalía también señaló que la sindicada no ha acudido a las citas que tenía asignadas en el Hospital General San Juan de Dios y que, según se ha recabado información, actualmente presenta mejoría en su estado de salud. Por ello, también solicitaron que la procesada regresara a prisión.

Por su parte, la defensa de la exvicemandataria solicitó que se mantenga la medida para seguir el proceso en su contra en libertad, tomando en cuenta que necesita continuar en recuperación y bajo tratamientos.

La propia Baldetti tomó la palabra para defender su estadía en su residencia. Explicó que lleva 11 años en prisión preventiva, que padece una enfermedad que no tiene cura y cada vez la debilita más y que hay exámenes que pueden comprobar su estado físico.

Juez ordena regreso a prisión

Tras analizar los argumentos de las partes, el juez Orozco dio a conocer el fallo con respecto a la situación de la procesada y determinó que quedaba revocada la autorización que se le había otorgado para permanecer en recuperación en su vivienda.

"Para el efecto, se gira el oficio respectivo a la Dirección General del Sistema Penitenciario para que de forma inmediata se realice el traslado de su lugar de residencia para el centro de detención para mujeres Santa Teresa, ubicada en la zona 18 capitalina", expresó el togado.

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