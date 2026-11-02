 Cooptación del Estado: Baldetti deberá comparecer a Juzgado
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Cooptación del Estado: Baldetti deberá comparecer a Juzgado

Desde hace más de un año está pendiente de que el caso Cooptación del Estado avance a la fase intermedia.

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La exvicepresidenta Roxana Baldetti en audiencia por videoconferencia en el Juzgado de Extinción de Dominio el martes 22 de septiembre de 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
La exvicepresidenta Roxana Baldetti en audiencia por videoconferencia en el Juzgado de Extinción de Dominio el martes 22 de septiembre de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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La ex vicepresidente de la República Roxana Baldetti deberá comparecer el próximo miércoles 4 de noviembre en el Juzgado de Mayor Riesgo "B", para la etapa intermedia del caso "Cooptación del Estado", Baldetti podría enfrentar juicio por este caso.

En enero pasado, dicho Juzgado suspendió el inicio de la etapa intermedia de la exvicepresidenta, Roxana Baldetti, procesada dentro del caso "Cooptación del Estado". 

Desde hace más de un año está pendiente de que el caso avance a la fase intermedia. Incluso en febrero de 2025 fue suspendida la audiencia debido a que los delegados del Ministerio Público no se presentaron a tribunales y solo enviaron un memorial para excusarse.

Señalamientos contra Baldetti

Las pesquisas en torno al caso Cooptación del Estado revelaron que, durante el gobierno del Partido Patriota, encabezado por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, se habría creado una estructura de corrupción a gran escala que se habría beneficiado por varias vías.

Se reveló que solo por el cobro de coimas, relacionadas con contratos nuevos y en curso, la estructura pudo haber recibido alrededor de 500 millones de quetzales.

La investigación del caso se dividió en dos fases. La primera dio seguimiento al caso de la Terminal de Contenedores Quetzal, donde se alegó que inversionistas españoles habrían obtenido una parte del Puerto Quetzal mediante el pago de sobornos. La segunda fase, conocida como "La Coperacha", detalló que varios funcionarios del gobierno "agasajaron" al binomio presidencial con costosos regalos adquiridos con dinero proveniente de actividades ilícitas.

Roxana Baldetti está implicada en varios casos de corrupción, entre ellos "La Línea", "Agua Mágica", "Cooptación del Estado" y "RIC", y lleva aproximadamente nueve años en prisión.

Hasta ahora, ha sido condenada a 16 años de cárcel por el caso "La Línea" y a 15 años de privación de libertad por el caso "Agua Mágica". Sin embargo, los otros dos procesos penales donde está señalada siguen en curso.

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