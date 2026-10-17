 Google activa en Guatemala su Sistema de Alertas de Sismos
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Google activa en Guatemala su Sistema de Alertas de Sismos

El sistema de alertas tempranas de sismos de Google se encuentra en evaluaciones y validaciones técnicas para garantizar el correcto funcionamiento de la herramienta en los dispositivos móviles de los guatemaltecos.

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Las alertas de Google se encuentran en fase de evaluación., Captura de pantalla
Las alertas de Google se encuentran en fase de evaluación. / FOTO: Captura de pantalla
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La Coordinación Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) anunció la habilitación en Guatemala del Sistema de Alertas de Sismos de Android, una tecnología gratuita desarrollada por Google que permite enviar avisos anticipados a teléfonos móviles compatibles, brindando a la población segundos valiosos para adoptar medidas de prevención.

Conred informó que la Secretaria Ejecutiva de Conred y el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), en coordinación con el Foro de Transformación Digital del Congreso de la República y Google, impulsan el acceso de la población guatemalteca a la herramienta tecnológica gratuita que fortalece la prevención y preparación ante eventos sísmicos.

"Gracias a la iniciativa del diputado Jorge Mario Villagrán Álvarez, jefe de bancada del Partido Azul, coordinador del Foro Presidencial de Transformación Digital y presidente de la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional, la Secretaría Ejecutiva de la CONRED e INSIVUMEH han desarrollado gestiones conjuntas para facilitar la habilitación en Guatemala del Sistema de Alertas de Sismos de Android, una tecnología gratuita desarrollada por Google que permite enviar avisos anticipados a teléfonos móviles compatibles, brindando a la población segundos valiosos para adoptar medidas de prevención.", indicó la Conred en un comunicado

Conred indicó que el proceso aún no ha finalizado y actualmente se encuentra en una fase de aprovisionamiento, durante la cual se realizan las evaluaciones y validaciones técnicas necesarias para garantizar que la herramienta responda adecuadamente a las necesidades de los guatemaltecos

"Esta etapa es fundamental para avanzar hacia una implementación confiable y fortalecer los mecanismos de prevención y respuesta ante emergencias.", indicó la Conred. 

Conred detalló que también se desarrollan gestiones para avanzar en la implementación del Servicio de Localización de Emergencias (Emergency Location Service - ELS), otra herramienta gratuita de Google que busca facilitar la ubicación de personas que solicitan asistencia a los servicios de emergencia, contribuyendo a mejorar la capacidad de respuesta y atención a la población.

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