 Anuncian cierre parcial de carriles bajo el puente Aguilar Batres-Periférico
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Anuncian cierre parcial de carriles bajo el puente Aguilar Batres-Periférico

Personal de Covial realizará trabajos de reparación de viga en carriles con sentido del sur hacia la capital.

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Los trabajos se realizan para reforzar la seguridad de la estructura., Foto Archivo CIV
Los trabajos se realizan para reforzar la seguridad de la estructura. / FOTO: Foto Archivo CIV
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La Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial) del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) recordó que a partir de este sábado 17 de octubre, desde las 4:00 p.m. iniciará cierre de dos carriles bajo el puente Aguilar Batres-Periférico, hacia la Ciudad Capital.

Personal de Covial realizará trabajos de reparación de viga en dos de los carriles con sentido del sur hacia el centro de la ciudad capital, los carriles habilitados serán el tercer carril y la vía exclusiva del Transmetro. Personal de Covial realizará trabajos de reparación de viga en dos de los carriles con sentido del sur hacia el centro de la ciudad capital, los carriles habilitados serán el tercer carril y la vía exclusiva del Transmetro.

Mientras que los carriles hacia el sur del país, permanecerán habilitados. informó Covial. Dicho cierre parcial se mantendrá hasta concluir los trabajos.

Recomiendan utilizar rutas alternas 

Las autoridades recomendaron a los conductores tomar previsiones, considerar el cierre parcial de los carriles y utilizar rutas alternas mientras permanezca cerrado el paso.

Agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) permanecerán regulando y agilizando el tránsito en el sector. 

Desde agosto pasado las autoridades comenzaron con estudios de la estructura para reforzar el puente, que presentaba algunos desprendimientos. 

La citada cartera indicó que las labores se realizan en atención a un reporte emitido por la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), y considerando que la estructura se encuentra dentro de la jurisdicción de la capital.

Cerrarán puente Aguilar Batres-Periférico por estudios técnicos

Anuncian cierre total en el puente Aguilar Batres–Periférico.

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