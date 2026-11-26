Un video captado por cámaras de seguridad y que circula en redes sociales muestra el momento en que un motorista y un automovilista protagonizan una violenta pelea en una de las calles del mercado de Villa Hermosa, zona 7 de San Miguel Petapa.
Las imágenes evidencian cómo ambos conductores transitaban por una calle estrecha cuando se produjo una leve colisión entre el automóvil y la motocicleta. Según la información relacionada con el incidente, el motorista habría invadido el carril luego de realizar una maniobra de rebase en un sector destinado al paso peatonal.
Tras el percance, el motorista descendió de su vehículo y se acercó al automovilista para reclamarle. Sin embargo, la discusión subió rápidamente de tono, pues el conductor del automóvil también bajó y, en medio del altercado, lo sujetó por el cuello, dando inicio a un enfrentamiento físico.
La pelea se prolongó por más de un minuto, mientras los involucrados intercambiaban golpes. Incluso, varios ocupantes del automóvil, en su mayoría mujeres, descendieron para intentar detener la confrontación y evitar que la situación continuara escalando.
Finalmente, el motorista fue sometido y el enfrentamiento llegó a su fin.
Autoridades se pronuncian
Tras la difusión del video, las autoridades de tránsito de San Miguel Petapa se pronunciaron y recordaron a los conductores que la calle frente al mercado es una ruta alterna donde el tránsito suele ser lento, por lo que la velocidad máxima permitida es de 10 kilómetros por hora.
También hicieron un llamado a automovilistas, motoristas y conductores de tuc tuc a respetar las filas y esperar su turno, evitando realizar maniobras para colarse o rebasar de manera indebida.
Asimismo, solicitaron no utilizar la bocina en el sector debido a la cercanía de un sanatorio, recordaron a los vendedores que el lugar no es un área de carga y descarga y pidieron a los motoristas no estacionarse sobre los pasos de cebra.
Las autoridades advirtieron que las infracciones detectadas serán trasladadas al Departamento de Tránsito de la municipalidad.