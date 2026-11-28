Los cuerpos de rescate confirmaron que un hombre falleció a causa de un ataque armado en San Pedro Pinula, Jalapa. Según las imágenes, los paramédicos interceptaron a un picop en una carretera de la aldea Ciénaga El Cacao donde transportaban a la víctima, posiblemente porque la familia afectada buscaba apoyo médico por sus propios medios.
La emergencia fue atendida por elementos bomberiles de la subestación 1. Técnicos en urgencias médicas reportaron haber evaluado a una persona de sexo masculino, la cual no contaba con signos vitales a causa de las heridas de proyectil de arma de fuego.
Los rescatistas informaron que el fallecido por el ataque armado fue identificado por familiares como Obdulio Castro Romero, de 47 años de edad. El oficial a cargo de atender la emergencia dio aviso a las autoridades correspondientes para los trámites de rigor.
En el lugar del hallazgo quedó el picop de color gris en cuya palangana transportaban a la víctima del ataque armado. Por el momento se desconocen detalles de este hecho de violencia y las circunstancias del mismo.
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