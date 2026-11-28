El portugués Samu Costa, exjugador de Almería y Mallorca, abrió este sábado la cuenta para el Al Nassr en el campo del Al Hazem, con lo que el conjunto que lidera Cristiano Ronaldo, es el primero que logra marcar en 100 partidos seguidos de liga doméstica.
Veintiséis minutos necesitó el cuadro que dirige el australiano Ange Postecoglou para abrir la cuenta en el estadio Al Hazem de Ar Rass, triunfo momentáneo que le permitiría seguir igualado en la cabeza de la tabla saudí con el Al Qadsiah.
El Al Nassr tiene por ahora siete encuentros más que River Plate y Benfica, que elevaron su cuenta a 93.
Gran triunfo del Al Nassr
El único gol del partido lo marcó el centrocampista portugués Samú Costa (Samuel de Almeida Costa) en el minuto 26. El tanto surgió tras un centro bajo de João Félix desde la derecha; el portero local Jindřich Staněk despejó mal el balón y Costa lo empujó a la red (hubo revisión del VAR que validó la jugada).
Al Nassr, dirigido por Ange Postecoglou, dominó el partido con aproximadamente un 55 % de posesión y generó muchas más ocasiones (alrededor de 17 tiros frente a 5 del local, con 5 a puerta contra 1). Al Hazem se plantó en un esquema defensivo (1-5-4-1) y ofreció resistencia, pero careció de profundidad ofensiva.
Antes del gol, Elton Acolatse (Al-Hazem) estrelló un disparo en el poste. Cristiano Ronaldo tuvo una clara oportunidad y mandó el balón al larguero, pero no logró marcar. También se anuló un tanto a Afimico Pululu por fuera de juego.
En la segunda mitad Al Nassr controló el resultado sin mayores sobresaltos, aunque el partido se mantuvo disputado hasta el final. Al Hazem recibió un par de tarjetas amarillas (incluyendo una tardía a Amir Sayoud).
Con esta victoria, Al Nassr sumó 31 puntos (10 victorias, 1 empate y 2 derrotas) y se situó al nivel de Al Qadsiah en lo alto de la tabla. Era un triunfo importante tras la derrota previa ante Al Ahli.
Al Hazem quedó con 10 puntos y en zona baja lejos de la salvación.
*Información EFE.