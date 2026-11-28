Para minimizar los accidentes de tránsito, promover la educación vial e incentivar conductas responsables, la Policía Nacional Civil lanzó la campaña "Súmate a la Seguridad Vial" durante este sábado, 28 de noviembre de 2026. Según las autoridades, esta iniciativa busca prevenir accidentes de tránsito en el territorio nacional.
La actividad de lanzamiento se realizó en la Plaza Cristóbal Colón, ubicada en la Avenida Las Américas, zona 14, con la participación del ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, del director general de la PNC, Erick Ozoy, del jefe del Departamento de Tránsito, Carlos Fuentes y representantes de la Organización Panamericana de la Salud, entre otras autoridades.
La policía aseguró que esta campaña contempla acciones de prevención de accidentes de tránsito, así como charlas de concientización con instituciones gubernamentales, municipalidades, sociedad civil, medios de comunicación y centros educativos, promoviendo la responsabilidad de peatones, conductores y pasajeros.
La cartera del Interior informó que, como parte de la actividad para prevenir accidentes viales, se instaló un puesto de control vehicular donde las autoridades entregaron kits de seguridad y cascos a motociclistas y sus acompañantes. En esta iniciativa también participó Eddy Villadeleón, máximo líder de la Caravana del Zorro, comentaron.
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Entregan cascos para evitar accidentes viales
El mismo ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, encabezó la ceremonia de lanzamiento e hizo entrega de varios artículos a los conductores. En una fotografía fue captado el jefe del interior cuando obsequiaba un casco a una mujer que viajaba como acompañante en una motocicleta.
Durante el lanzamiento del programa preventivo de accidentes, las autoridades también entregaron mochilas, playeras, gorros, pines y otros souvenirs que instaron a prevenir accidentes de tránsito.
En otras fotografías también se pudo captar que las autoridades entregaron implementos de seguridad vial como triángulos, embudos y pachones. Por el momento se desconoce el monto de dinero que sirvió para financiar los artículos que se obsequiaron durante esta actividad del gobierno.